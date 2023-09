Spontanes Boule–Miniturnier bringt 21 Spieler zusammen

Für den 3. September war wunderbares Spätsommerwetter vorhergesagt. Mehr als perfekt, um an diesem Sonntag ein Miniturnier auszuschreiben, beschlossen sehr kurzfristig die Vorstände der Boule–Abteilung des TSV Lindau 1850, Walter Metz, Nicole und Markus Wölfle. Gesagt, getan. Der Einladung folgten 21 Spielerinnen und Spieler, die in vier Vorrunden im Modus Supermêlée um den Einzug ins Halbfinale kämpften. Dieser Spielmodus bedeutet, dass in den ersten vier Vorrunden die 21 anwesenden Teilnehmer pro Partie jeweils neu zusammengestellt werden. Im Anschluss wurden aus den acht besten Spielern vier Mannschaften ausgelost, die in dieser Konstellation sowohl im Halb– als auch im Endfinale zusammen blieben. Ins Finale haben es dann Achim Fritsche, Gago Kaiser, Walter Kuffer und Walter Metz geschafft. Das Endspiel war bei den zwei ebenbürtigen Mannschaften äußerst spannend. Punkt für Punkt schossen und legten sich alle vier in Richtung Sieg, angefeuert und beklatscht von den verbliebenen Mitspielern. Achim Fritsche und Walter Kuffer platzierten am Ende die 13. Kugel und gewannen das Miniturnier. Es sei ihnen von Herzen gegönnt.

