Spendenaktionen von Frauenbund und Weingut 2H

Für vorweihnachtliche Feststimmung am Weingut 2H sorgte am 2. Dezember nicht nur der Schneefall. Der Frauenbund Oberreitnau überraschte Geschäftsführerin Katharina Reinelt und Mitarbeiter Nestor Zayas-Barrios mit einer Spende in Höhe von 700 Euro für die Organisation „Hand in Hand“, dem Ferienhaus für Behinderte in Sigmarszell. Da sich immer weniger Krankenkassen an den Kosten für den Aufenthalt in der Einrichtung beteiligen, ist der Verein mehr denn je auf externe Unterstützung angewiesen. Der Spendenbetrag des Frauenbundes stammt aus den Händen der fleißigen Strickstuben-Gemeinschaft. Der Erlös des alljährlichen Bazars Ende November im Liberatushaus in Oberreitnau kommt verschiedenen gemeinnützigen Einrichtungen zu. Für ein weiteres Stimmungs-Highlight sorgte die Ankündigung von Winzer Wolfgang Häußler: das Weingut 2H spendet von jeder zwischen dem 1. Dezember und Heilig Abend verkauften Flasche Wein, Sekt oder Secco jeweils 50 Cent für „Hand in Hand“ und für die Ministranten der Gemeinde St. Pelagius in Oberreitnau. Unter dem Motto „2H-Elfen“ ist die Freude damit gleich doppelt so groß, auch bei den Weinfreunden in der einzigartigen PIWIthek in Oberrengersweiler.

