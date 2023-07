Sommerfest im Hospiz

Sommerfest im Garten vom Hospiz in Lindau — Endlich wieder feiern ohne Einschränkung und vielen Vorschriften — herrlich — doch um 8.00 Uhr kam ein besorgter Anruf, sollen wir das Fest nicht absagen, die Wettervorhersage ist ganz schlecht — um diese Zeit sagt man kein Fest ab — als ich um 13.30 Richtung Hospiz fuhr dachte ich, ich glaube wir hätten das Fest doch absagen sollen, Regen, schwarze Wolken — aber nein, ab 14.00 Uhr zeigte sich die Sonne und wir konnten ein herrliches Fest feiern.

Der Hospizgarten füllte sich rasch mit großen und kleinen Gästen. Clown Stefan verzauberte die Gäste mit riesengroßen Seifenblasen oder spielte an der Drehorgel und sogleich gesellten sich spontan Sängerinnen dazu und bezauberten mit diversen Ständchen. Drei Tischharfenspielerinnen unter Gertrud Wittner sagten an diesem Tag spontan zu, als Ersatz für den erkrankten Musiker — dafür waren wir sehr dankbar. Die kleinen Sonnenstrahlen vom Kindergarten unter Frau Ehrlichmann führten herrliche Tänze auf und die Kinder hatten auch großen Spaß mit Clown Stefan. Frau Ulrike Grunwald–Brombeiß, die auch in diesem Jahr das Kinderschminken wieder übernahm, war bis zum Schluss beschäftigt — wollte doch jedes Kind farbenfroh glänzen, eins schöner als das andere.

Die drei zahmen Hühner, die Anja Betke vom Erlebnishof Karibu mitbrachte, war eine magische Anlaufstelle — und nicht nur für die kleinen Gäste. Bei Maria Richter lernten wieder viele Besucher, ihre eigenen Täschchen zu basteln.

Nicht vergessen dürfen wir unsere freiwilligen Helfer im Hintergrund. So stellt Paul Sporrädle jedes Jahr die Kühltheke für die Kuchen zur Verfügung. Herr Weigl, vom Bayerischen Roten Kreuz liefert den Pavillon und der Heimatverein Bösenreutin hilft uns mit einem Zelt aus. Das Kaffeegeschirr stellt uns die Firma Dornier zur Verfügung. Spontane Hilfe in Sachen Sitzgelegenheiten erhielten wir dieses Jahr vom Musikverein Aeschach und von der Realschule im Dreiländereck. Und der Hausmeister, Joseph Haugg, weiß für jedes Problem eine Lösung — Danke!

Ohne unsere vielen Ehrenamtlichen, die Kuchen backen, beim Auf– und Abbau helfen in der Küche tätig sind, dekorieren, wäre das wunderschöne Fest nicht denkbar. Vielen herzlichen Dank an alle.