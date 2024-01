Begünstigt durch die angenehmen Temperaturen waren wieder viele Personen, besonders in den Städten, in der Silvesternacht unterwegs und feierten das neue Jahr. Wie die Polizei mitteilt, kam es dabei wieder zu zahlreichen Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen.

Die Landesleitzentrale der Polizei zählte demnach 295 Einsätze, verteilt auf das ganze Land. Dies sind doppelt so viele, wie im Durchschnitt eines normalen Tages. Gegenüber den Silvesternächten der Vorjahre blieb die Anzahl der Polizeieinsätze in etwa gleich.

In Dornbirn und Feldkirch kam es zu größeren Menschenansammlungen, teilweise kam es zu gegenseitigen Provokationen und zum Einsatz von Feuerwerksartikeln. Dort wurde eine Frau mit Kinderwagen durch einen explodierenden Feuerwerkskörper an den Beinen verletzt. Zwei Jugendliche wurden zudem von der Polizei wegen aggressivem Verhalten in Feldkirch vorübergehend festgenommen. In Lochau und Bregenz verletzten sich mehrere Personen beim Abfeuern von pyrotechnischen Artikeln und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Rund 20 Brände, verursacht durch Feuerwerkskörper, ereigneten sich in ganz Vorarlberg.

Hecken, Müllcontainer, ein Holzschopf in Altach, eine Hausfassade in Lauterach wurden außerdem durch die Brände beschädigt. Alle Brandereignisse konnten von den freiwilligen Feuerwehren rasch gelöscht werden. In mehreren Fällen wurden Mülleimer und Briefkästen durch Feuerwerksartikel beschädigt. Auch Schreckschusswaffen wurden von der Polizei sichergestellt. Diese wurden, wenn eine missbräuchliche Verwendung vorlag, abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.