Vollbesetzung am Ratstisch? In Sigmarszell ist dies eher selten der Fall. Immer wieder fehlen Ratsmitglieder, was aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen durchaus vorkommen kann. Es gibt aber auch Sitzungen, in denen drei oder noch mehr Ratsmitglieder fehlen, während sich andere durch eine stetige und engagierte Präsenz auszeichnen.

Zudem fällt auf, dass einzelne Mandatsträger seit Monaten nicht oder nur sporadisch an Gemeinderatssitzungen teilnehmen. In der jüngsten Sitzung sorgte dies für dicke Luft. Da war von Respektlosigkeit und Fremdschämen die Rede.

Insbesondere bei gemeinsamen Sitzungen mit Hergensweiler und Weißensberg ist es für mich Fremdschämen pur, wenn wir nicht beschlussfähig sind. Bürgermeister Jörg Agthe

Jürgen Hartmann brachte das Thema am Ende der öffentlichen Sitzung zur Sprache. „Wir haben Gemeinderäte, die kommen regelmäßig zu den Sitzungen. Wir haben Gemeinderäte, die kommen gar nicht. Und wir haben Gemeinderäte, die picken sich einen Punkt raus und gehen dann wieder“, schilderte er die Situation und brachte seinen Unmut darüber zum Ausdruck. „Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber den Leuten, die regelmäßig da sind“, erklärte er.

Kommt jetzt ein Ordnungsgeld?

Sitzungen seien verpflichtend. Wenn jemand beruflich so eingebunden sei, dass er nie kommen könne, dann solle er freiwillig sein Mandat aufgeben, forderte Hartmann. Zudem sollten seiner Meinung nach diejenigen, die zu spät kommen, ihr Stimmrecht verlieren. Und wer früher gehe, solle kein Sitzungsgeld bekommen.

Der Sigmarszeller Gemeinderat möchte seine Sitzungen in Zukunft verstärkt im neuen Verwaltungs- und Schulungsgebäude der Obstbauschule Schlachters abhalten. Zweimal hat das Gremium hier schon getagt. (Foto: Ruth Eberhardt )

Bürgermeister Jörg Agthe wies sogleich darauf hin, dass die letzten beiden Vorschläge kommunalrechtlich nicht möglich seien. Denkbar wäre jedoch, ein Ordnungsgeld zu verhängen. Allerdings schränkte Agthe ein: Solange sich jemand entschuldige und triftige Gründe vorbringe, sei dies schwer zu widerlegen.

„Fremdschämen pur“

Inhaltlich stimmte Agthe der Schilderung von Jürgen Hartmann jedoch zu: „Mit Präsenz glänzen wir nicht. Insbesondere bei gemeinsamen Sitzungen mit Hergensweiler und Weißensberg ist es für mich Fremdschämen pur, wenn wir nicht beschlussfähig sind“, erklärte Agthe. Dies sei bereits vorgekommen. „Das ist auch eine Frage der Wertschätzung. Mit so einer Haltung zeigt man auch, was man von der Arbeit hält“, stellte der Bürgermeister fest.

Norbert Kurzemann erklärte, es sei für ihn ganz und gar nicht verständlich, dass jemand zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt kommt, abstimmt und dann wieder geht. Ohne es auszusprechen, spielte er damit auf die August-Sitzung an, in der über die Alte Schule Bösenreutin abgestimmt worden war.

Abstimmungsverhalten bei der Alten Schule

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat damals mit der knappen Mehrheit von 6 zu 5 Stimmen die Sanierung mit Anbau beschlossen und damit einem Neubau eine Absage erteilt. Aus diesem Abstimmungsergebnis lässt sich ablesen, dass nur elf von insgesamt 15 Gemeinderatsmitgliedern (einschließlich Bürgermeister) anwesend waren.

Davor war eine Gemeinderätin trotz gesundheitlicher Einschränkungen extra zu diesem Punkt gekommen, danach aber gleich wieder gegangen. Eine weitere Gemeinderätin hatte damals die Sitzung unmittelbar nach dieser Abstimmung verlassen.