Witzigmänn bekommt LED–Beleuchtung

(rue) — Die Gemeinde Sigmarszell will die Straßenbeleuchtung in ihren Dörfern schrittweise auf LED umstellen. Dieser Ratsbeschluss vom Oktober 2022 soll als nächstes in Witzigmänn umgesetzt werden. Hier sollen vier Straßenlampen auf LED umgerüstet werden, was 3777 Euro kosten wird.

Zusätzlich beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, eine weitere LED–Lampe im Kurvenbereich Egghaldenstraße/Bodenseestraße aufstellen zu lassen. Sie kostet 2315 Euro, weil sich der Gemeinderat aus Sicherheitsgründen für den teureren Sieben–Meter–Masten entschieden hat. In diesem Bereich wird derzeit ein Gehweg gebaut. Dass die Kosten für diese Bauarbeiten rund 17.000 Euro höher ausfallen als zunächst erwartet, stieß dem Gemeinderat sauer auf. Das Gremium erwartet von dem zuständigen Ingenieurbüro eine Begründung für die Mehrkosten.