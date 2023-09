Weiter geht’s mit dem Dorfgemeinschaftshaus

Einen weiteren Schritt in Richtung „Dorfgemeinschaftshaus am Dorfplatz Niederstaufen“ hat der Sigmarszeller Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gemacht: Die Gemeinde Sigmarszell will jetzt nach qualifizierten Planungsbüros Ausschau halten und parallel dazu klären, unter welchen Bedingungen das Grundstücksgeschäft möglich ist. Gleichzeitig will sie sich als Alternative einen Standort hinter dem Pfarrhof noch offenhalten.

In nur drei Monaten hatte der Niederstaufener Bürger Herbert Gottschalk mit Unterstützung eines Architekten eine Machbarkeitsuntersuchung für ein Dorfgemeinschaftshaus am Dorfplatz erarbeitet und Türen dazu geöffnet. Das Ergebnis hatte er vor Kurzem in der Bürgersammlung präsentiert. Auf dieser Grundlage will der Sigmarszeller Gemeinderat jetzt weiterarbeiten. Konkret hat das Gremium beschlossen, von drei qualifizierten Planungsbüros Angebote einzuholen, um die Machbarkeitsuntersuchung städteplanerisch und erschließungsplanerisch zeitnah fortzusetzen.

„Wir brauchen jemanden, der das gut und schnell leisten kann“, betonte Gemeinderätin Theresia Gsell. So wie sie verwies auch Bürgermeister Agthe darauf, dass die beiden Bodendenkmäler in diesem Bereich eine Herausforderung sein werden. „Da haben wir sicherlich mit archäologischen Untersuchungen zu rechnen“, erklärte Agthe. Für Gsell war klar: „Wir brauchen jemanden, der das schon einmal gemacht hat.“

Zuvor hatte Agthe noch einmal die Grundzüge von Gottschalks Machbarkeitsuntersuchung vorgestellt. Wie berichtet, braucht Niederstaufen dringend ein neues Feuerwehrhaus. Aus dieser Notwendigkeit entstand die Idee, Synergien zu nutzen und ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Vereine und Gruppierungen des Ortes einschließlich Feuerwehr und Schützenverein zu errichten. Als favorisierter Standort hat sich zuletzt der Bereich neben dem Dorfplatz herauskristallisiert.

Ein anderer Standort, nämlich ein Grundstück hinter dem Pfarrhof, ist damit aber noch nicht vom Tisch. Wie Bürgermeister Jörg Agthe in der Ratssitzung berichtete, liegt hierzu bereits ein unterschriftsreifer Vertrag mit der bischöflichen Finanzkammer vor. Diese Option möchte sich die Gemeinde noch offenhalten, „damit wir einen Rettungsanker haben“, wie Agthe sagte.

Denn noch ist nicht gesichert, ob sich der Standort am Dorfplatz umsetzen lässt. Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, die noch im Detail geklärt werden müssen. Einer der größten Knackpunkte war bisher die Grundstücksfrage. Sie könnte nach jetzigem Stand wohl gelöst werden, wenn die Gemeinde den Bereich zwischen der Alten Schule und der Pfarrer-Wolfgruber-Straße als Bauland ausweist. Auf Anfrage berichtete Agthe, dass in den nächsten Wochen geklärt werden soll, unter welchen Bedingungen das Grundstücksgeschäft möglich ist.