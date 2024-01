Die Gemeinde Sigmarszell wird das Thema Carsharing nicht mehr weiterverfolgen. Denn die Gemeinderäte glauben nicht daran, dass Carsharing in ihrem ländlich strukturierten Gemeindegebiet funktionieren würde. Sie haben sich mit insgesamt drei verschiedenen Betreibermodellen befasst und scheuen die Kosten, die an der Gemeinde hängen bleiben würden, wenn das Fahrzeug nicht ausreichend genutzt wird.

Im Sommer 2023 hatte sich der Sigmarszeller Gemeinderat erstmals mit dem Thema Carsharing (dt.: mehrere Menschen nutzen ein Auto) befasst. Damals war die Firma Deer GmbH aus Calw auf die Verwaltung zugekommen, weil sie ihr E-Carsharing-Netz ausbauen will.

Sie hatte zum damaligen Zeitpunkt bereits mit fast 40 Gemeinden in den Landkreisen Lindau, Ravensburg und Bodenseekreis Verträge geschlossen und gehofft, auch Sigmarszell für dieses Netz gewinnen zu können.

Keine Fördermöglichkeit in Bayern

Allerdings hätte die Gemeinde die Ladesäule einschließlich Tiefbauarbeiten und Netzanschluss selbst finanzieren müssen. Diese Kosten hatte eine Deer-Mitarbeiterin im Sommer auf rund 16.000 bis 18.000 Euro beziffert, zugleich aber auf mögliche Förderprogramme verwiesen.

Inzwischen hat die Sigmarszeller Gemeindeverwaltung diese Angaben geprüft und festgestellt, dass es diese Fördermöglichkeiten nur in Baden-Württemberg gibt, jedoch nicht in Bayern.

Parallel dazu hatte die Gemeindeverwaltung Kontakt mit zwei weiteren Carsharing-Anbietern aus der Region aufgenommen, die jetzt ihre Konzepte in der jüngsten Ratssitzung vorstellten: die Genossenschaft „Caruso“ aus Vorarlberg und der Verein Bodensee Mobil.

Dort, wo viele Leute wohnen, lohnt sich Carsharing. Wielant Ratz

„Caruso“ betreibt, wie ihr Geschäftsführer Niko Fischer in der Sitzung berichtete, 61 Standorte in Vorarlberg. Ob eine Expansion nach Deutschland möglich ist, müsse erst noch geprüft werden.

Grundsätzlich würde „Caruso“ das E-Fahrzeug mitsamt dem Fachwissen und Standortmarketing einbringen, während die Gemeinde den Parkplatz und die Ladeinfrastruktur stelle. Zudem müsste die Gemeinde laut Fischer ein „All-inclusive-Mobilitätspaket“ mieten, also Gebühren für die laufenden Kosten zahlen. Die Einnahmen aus der Fahrzeugnutzung würden damit verrechnet. Das heißt: Je häufiger das Auto genutzt wird, desto weniger muss die Gemeinde zahlen - und umgekehrt.

In kleinen Orten ist es schwierig

Der Verein Bodensee Mobil hat nach Angaben des Geschäftsführers und Vorstands Wielant Ratz rund 38 Fahrzeuge zwischen Überlingen und Isny und ist zudem Partner des Flinkster-Netzwerk der Deutschen Bahn. „Dort, wo viele Leute wohnen, lohnt sich Carsharing“, sagte Ratz. Schwierig sei es aber in kleinen Orten.

Ein wirtschaftliches Risiko könne sein Verein nicht eingehen. Deshalb schlug Ratz vor, dass die Gemeinde ein (Gebraucht-)Auto beschafft und die laufenden Kosten trägt, sofern sie nicht durch Einnahmen aus der Fahrzeugnutzung gedeckt werden.

Die Gretchenfrage stellte schließlich Ratsmitglied Jürgen Hartmann: „Wird es sich bei uns lohnen?“ Ratz reagierte zurückhaltend: „Das ist schwierig zu beantworten.“ Es komme darauf an, wie viel engagierte Leute da seien. „Zudem frage ich mich, wie Sie Ihre Teilorte einbinden wollen“, sagte er.

An dieser Stelle reagierten einige Ratsmitglieder mit Zustimmung. Das Meinungsbild im Gremium fasste Verwaltungsmitarbeiterin Sophia Hoeckle so zusammen: „Es wäre gut, dies im Hinterkopf zu behalten. Aber ich denke, dass es momentan nicht das ist, was in unserem Gemeindegebiet super funktionieren würde.“

Schließlich beschloss das Gremium, keine konkreten Angebote von den Carsharing-Anbieten einzuholen. Das Thema landet also in der Schublade.