Vor den Narren ist auch in Niederstaufen nichts sicher: Dort schlängelt sich traditionell am Fasnachtsdienstag ein Gaudiwurm durchs Dorf, der zu den kleinsten Narrenumzügen in der Region gehört. Trotzdem hat er eine beachtliche Dimension und nahm mit einigen Themenwagen die Kommunalpolitik und ihre Protagonisten auf die Schippe.

Das ganze Dorf war am „Fasnahtziisdag“, wie man in Niederstaufen sagt, auf den Beinen: als Hut- oder Perücken, als Clowns oder Hexen, in Bienen- oder Froschkostümen oder einfach nur mit umgehängten Luftschlangen und aufgemalten Herzchen im Gesicht. So säumte viel buntes Volk die Straßenränder, in das sie auch Zuschauerinnen und Zuschauer aus den Nachbardörfern mischten.

Beim Fasnachtsumzug in Niederstaufen wird das „Dorf mit Herz“ gesucht, in dem das Miteinander zählt. (Foto: Ruth Eberhardt )

Satirischer Streifzug durch die Kommunalpolitik

Was sie zu sehen bekamen, war ein satirischer Streifzug durch die Kommunalpolitik der Gemeinde Sigmarszell und das dörfliche Geschehen in Niederstaufen. In Anspielung auf die Auszeichnung „Dorfladen mit Herz“, die der Niederstaufner Dorfladen erst vor kurzem erhalten hatte, war der erste Themenwagen rundum mit rosaroten Herzen geschmückt. Unter dem Motto „Gesucht wird das Dorf mit Herz“ warb er für ein gutes Miteinander.

Satirisch und bissig waren hingegen die drei großen Wagen zur Kommunalpolitik. So war auf einem Anhänger eine Gemeinderatssitzung nachgestellt, in der - wie im echten Leben - etliche Ratsmitglieder fehlten. Die Aufschriften thematisierten unter anderem fehlende Protokolle und benannten einige Endlosthemen des Gemeinderats.

Auf einem Wagen ist eine Gemeinderatssitzung nachgestellt – mit vielen kritischen Anmerkungen. (Foto: Ruth Eberhardt )

„Affenrat“ thematisiert Gemeindethemen

Der nächste Wagen trug gar die Aufschrift „Affenrat“ und stellte einen Dschungel dar, in dem sich Menschen in Affenkostüme bewegten. In den Aufschriften ging es unter anderem um Bauplatzversteigung, Sitzungsbeteiligung und -dauer.

Die „Leiblach-Piraten“ wiederum thematisierten mit ihrem Wagen den immer noch fehlenden Radweg nach Niederstaufen, die Dorfgemeinschaftshäuser, die nächtlichen Arbeitsstunden des Bürgermeisters und eine von der Gemeinde verhinderte, private Brauchwasserleitung.

Die nächtlichen Arbeitsstunden des Bürgermeisters sind ein Thema beim Fasnachtsumzug in Niederstaufen. (Foto: Ruth Eberhardt )

Weitere Gruppen machten den Niederstaufner „Fasnahtsumzug“ noch bunter: der Kindergarten St. Wendelin, die Eremännle und die Fetzenhexen Bösenreutin waren dabei, zudem auch einige kleinere Umzugswagen. Für fetzigen Sound sorgten der Musikverein Niederstaufen, die Lumpenkapelle Westallgäu und die Lumpenkapelle Niederwangen. Nach dem Umzug ging das bunte Treiben auf dem Dorfplatz, in Vereinsheimen und andernorts im Dorf weiter.