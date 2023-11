Am Samstagnachmittag ist ein 24-Jähriger bei der Polizeiinspektion Lindau vorstellig geworden. De Mann teilte mit, dass er in der Nacht auf einer Party in Sigmarszell von einem 20-jährigen Bekannten ein Getränk ins Gesicht geschüttet bekam und dieser ihn anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Laut dem Geschädigten sei ein privater Grund Auslöser für den Schlag gewesen. Den 20-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.