Das Oldtimertreffen mit Hunderten von alten Traktoren in Heimholz, eine besondere Auszeichnung für den Dorfladen in Niederstaufen und das Jubiläum der Maibäumler in Bösenreutin: Dies sind drei Beispiele für gesellschaftlich bedeutsame Höhepunkte in den Dörfern der Gemeinde Sigmarszell im Jahr 2023. In kommunalpolitischer Hinsicht war das Jahr 2023 geprägt vom Ringen um Lösungen bei den bekannten Dauerbrennern.

Dauerbrenner Nummer eins dürfte die Alte Schule Bösenreutin sein. Was vor etlichen Jahren mit dem Wunsch nach einer Küche und Dachgaube begonnen hatte, wuchs inzwischen zu einem umstrittenen Großprojekt heran. Die Kernfrage lautete auch im Jahr 2023: Kann es gelingen, dieses alte Gebäude zu einem Bürger- und Vereinshaus auszubauen? Wegen statischer Probleme ist dies nicht ganz einfach. So darf das Obergeschoss nicht mehr als Saal genutzt werden kann.

Als Lösung schlug das Ravensburger Architekturbüro Wurm im April vor, stattdessen einen Saal in einem Anbau unterzubringen und die Alte Schule selbst lediglich behutsam zu sanieren. Für diese Variante gäbe es Zuschüsse in beträchtlicher Höhe, weil die Regierung von Schwaben das Gebäude als ortsbildprägend einstuft. Die Fördergelder sind im Hinblick auf die Finanzierbarkeit das entscheidende Argument für die Befürworter einer Sanierung.

Die Gegner indes halten eine Sanierung für Flickwerk und pochen auf einen Neubau, für den es aber keine Zuschüsse gibt. Wie umstritten dieses Projekt ist, zeigte die Entscheidung im August: Mit 6 zu 5 Stimmen beschloss der Gemeinderat eine Sanierung mit Anbau und erteilte einem Neubau eine Absage. Der Bauvoranfrage im November stimmte der Bauausschuss dann allerdings einstimmig zu.

Ortsmitte im Kirchdorf

Gerungen wurde im Jahr 2023 auch um eine Lösung für den Dorfplatz im Kirchdorf Sigmarszell. Dieses Projekt gehört ebenfalls zu den umstrittenen Dauerbrennern im kommunalpolitischen Geschehen. Eines war dabei immer klar: Die Pläne sollen nur dann umgesetzt werden, wenn Fördergelder fließen. Nachdem die Gemeinde aber zwei Mal mit ihren Zuschussanträgen gescheitert war, stoppte der Gemeinderat im Februar mit 6 zu 5 Stimmen das Projekt, indem er beschloss, keinen weiteren Zuschussantrag mehr zu stellen.

Empfohlene Artikel Kompromisslösung Sigmarszeller Dorfplatz soll doch saniert werden — Aber abgespeckt q Sigmarszell

Nur wenige Monate später, im Juni 2023, folgte die Wende: Das Gremium beschloss, doch noch einen neuen Anlauf zu machen, allerdings in abgespeckter Form ohne Dorfbrunnen und Barfußpfad - und wieder unter der Voraussetzung, dass es Zuschüsse gibt. Doch inzwischen hat der Bund seine Fördermittel für die ländliche Entwicklung gestrichen. Nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe versucht nun der Freistaat, Gelder zugunsten des als Vorzeigeprojekt geltenden Dorfplatzes umzuschichten. Ob dies klappt, ist laut Agthe noch nicht klar.

Dorfgemeinschaftshaus Niederstaufen

Unterdessen bekam die Suche nach einer Lösung für ein neues Feuerwehrhaus in Niederstaufen eine neue Dynamik: Ziel ist jetzt ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Vereine und Organisationen in Niederstaufen einschließlich der Feuerwehr. „Das ganze Dorf steht hinter diesem Projekt“, ließ der Heimatverein im Mai wissen.

Das Konzept dazu hatte der Niederstaufener Bürger Herbert Gottschalk innerhalb weniger Monate entwickelte. Details dazu stellte er in der Bürgerversammlung im September vor. Demnach sind in dem Dorfgemeinschaftshaus ein Feuerwehrbereich mit Fahrzeugboxen, ein Schießstand für den Schützenverein, ein vielfältig nutzbarer Dorfgemeinschaftssaal, ein Stüble, eine Küche und weitere Räume vorgesehen.

Als Standort vorgeschlagen ist der Bereich beim Dorfplatz und Dorfladen. Dazu wäre ein Grundstücksgeschäft nötig, das die Entwicklung eines Baugebiets im angrenzenden Bereich beinhaltet. Beschlossen ist dieses Konzept noch nicht, aber der Gemeinderat will es weiterverfolgen und sich gleichzeitig noch den bisher anvisierten Standort hinter dem Pfarrhof offenhalten.

Baugebiete und weitere Projekte

Zu den großen Projekten der Gemeinde Sigmarszell gehören auch die Baugebiete, die derzeit in allen drei Gemarkungen entstehen. In der Sonnalpstraße in Niederstaufen und an der Wiesenstraße in Schlachters wurde im Jahr 2023 mit dem Bau der ersten Häuser begonnen. Offen ist allerdings, wie es mit den anderen geplanten Baugebieten weitergeht. Denn sie beruhen auf dem Bau-Paragrafen 13b, den das Bundesverwaltungsgericht im Juli gekippt hat.

Empfohlene Artikel Nach Urteil auf Bundesebene Droht den Baugebieten in Sigmarszell das Aus? q Sigmarszell

Als Dauerbrenner sorgte auch die Bahnbrücke Heimholz für viel Gesprächsstoff. Die Zufahrtsstraße ist im Sommer zum zweiten Mal zurückgebaut und erneuert worden, weil sie immer noch zu steil gewesen war. Damit ist die Geschichte um die pannenträchtige Brücke aber noch nicht zu Ende. Voraussichtlich wird es auch im neuen Jahr weiter um Mängel und um die Gewährleistung gehen.

Was war sonst noch? Zu den wichtigsten Straßensanierungsprojekten gehörten zum Beispiel die Leiblachstraße und die Weiherstraße. Mit dem Breitbandausbau ging es sowohl in der Planung wie auch in der Umsetzung wieder an mehreren Stellen ein Stück weiter. Die Ortsdurchfahrt in Schlachters bekam eine Querungshilfe. Die IG Alpenstraße erneuerte ihre Forderung nach einem Tempolimit und Überholverbot für die B 308 zwischen der Kinbachkreuzung und dem Rohrach.

Vielfältiges Dorf- und Vereinsleben

Stellvertretend für das vielfältige Vereins- und Dorfleben in den Sigmarszeller Ortsteilen seien hier drei Beispiele genannt. So feierten die Maibäumler in Bösenreutin im Frühjahr ihr 50-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Fest. Im Herbst verwandelte sich der Hof von Gallus Halder in Heimholz in ein Paradies für Freunde historischer Landtechnik. Und gegen Jahresende erhielt der Niederstaufener Dorfladen, der ganz erheblich zur Lebensqualität im Ort beiträgt, die Auszeichnung „Dorfladen mit Herz“.