Traditioneller Dämmersprung in Weißensberg

Auch in diesem Jahr findet in Weißensberg der traditionelle Dämmersprung statt. 60 Zünfte, Vereine und Musikgruppen darf der Weißensberger Narrenverein am Samstag, 27. Januar, begrüßen, wie der Verein in einer Ankündigung mitteilt.

Ab 15.30 Uhr werde die bunte Narrenschar durch die Straßen ziehen. Treffpunkt der Zünfte ist der Aufstellungsplatz in der Waldstraße. Von dort aus geht es durchs Ösch, die Kirchstraße ab in die Schulstraße. Der Sprecherwagen wird an der Ecke Waldstraße/Kirchstraße stehen. Die Präsidentin des Weißensberger Narrenvereins, Melanie Flax, wird zusammen mit Ehrenpräsident Roland Flax den Dämmersprung kommentieren.

Entlang der Umzugsstrecke erwarten die Gäste Stände der Ortsvereine. An und um die Festhalle bewirtet der Narrenverein unter anderem mit Glühwein und Dinette. „Natürlich darf das Discozelt nicht fehlen und für die Hartgesottenen das Metalzelt. Wer es ruhiger mag, kann es sich nach dem Umzug bei Kaffee und Kuchen in der Halle gemütlich machen“, heißt es vonseiten des Narrenvereins.

Da die Parkmöglichkeiten in Weißensberg sehr begrenzt sind, werden die Gäste gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.