Ein immenses Pensum: Der Sigmarszeller Bürgermeister Jörg Agthe arbeitet wöchentlich zwischen 90 und 100 Stunden. Doch wie sieht ein typischer Arbeitstag bei ihm aus? Wir haben dem 42-Jährigen über die Schultern geblickt und einen Tag lang begleitet: der Agthe-Tag im Ticker.

5.30 Uhr: Der Wecker klingelt. Aufstehen. Der Arbeitstag beginnt bei Jörg Agthe immer mit einem Frühstück. Ein Müsli mit Früchten und Milch gibt ihm die Energie für den Tag. „Ich habe bislang einmal am Morgen nicht gefrühstückt“, erzählt Agthe. „An dem Tag ging aber dann alles schief.“ Er verpasste an diesem Tag wichtige Termine für sein Studium. Somit ist ein ausgiebiges Frühstück für ihn ein entspannter Start und gleichzeitig ein gutes Omen für einen erfolgreichen Tag.

6.30 Uhr: Abgleich der Termine und Lesen erster Mails.

7 Uhr: Erster Arbeitstermin, Jourfix: Mitarbeitergespräche und Arbeitsplanung im Bauhof.

7.45 Uhr: Rathaus in Schlachters, Morgenroutine: Begrüßung der Kollegen, Übergabe, kurze Tagesplanung.

8.10 Uhr: Beginn der Radtour durch die Gemeinde mit zahlreichen Terminen.

8.20 Uhr: Zusammen mit dem Bauhofmitarbeiter Peter Koros begutachtet Agthe in einem Kanal unterhalb des Wohngebiets „Auf der Scheibe“ ob die beanstandeten Mängel von der Baufirma beseitigt wurden.

Zusammen mit dem Bauhofmitarbeiter Peter Koros (rechts) begutachtet Jörg Agthe in einem Kanal unterhalb des Wohngebiets „Auf der Scheibe“ ob die beanstandeten Mängel von der Baufirma beseitigt wurden. (Foto: Timo Schoch )

8.55 Uhr: Weiterfahrt zu einem Anwohner „In der Hangnach“. Mit ihm bespricht Agthe, wo ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Achtung ‐ gefährliche Hofeinfahrt“ für Rad- und Autofahrer angebracht werden soll.

9.20 Uhr: Erste Telefonate und Weiterfahrt mit dem Rad nach Hangnach. Unterwegs stoppt Agthe an einer Kreuzung, an der es vor Kurzem eine Unfallflucht gab. Die Stelle wurde vorübergehend mit Sicherheitsbaken abgesperrt. Dabei rückt Agthe die Barrieren wieder zurecht und fotografiert die Kreuzung.

9.45 Uhr: Gespräch mit einem Anwohner in Hangnach. Es geht um mögliche Ausweichbuchten für Busse und Lastwagen.

10 Uhr: Stopp an der Wertstoffinsel bei Witzigmänn: „Es gab hier zuletzt wilde Abfallentsorgungen“, erklärt Agthe. Nachdem die Gemeinde eine Videokamera installierte, hat sich die Situation deutlich gebessert. Trotzdem schaut der Sigmarszeller Bürgermeister dort bei seinen Gemeinderadtouren regelmäßig vorbei, ob das weiter so bleibt.

10.15 Uhr: Weiterfahrt über Bösenreutin nach Tobel: Gespräch mit einer Anwohnerin über den Breitbandausbau und weitere Gespräche über persönliche Anliegen.

Straßenarbeiten im Gemeindeort Tobel: Jörg Agthe fotografiert die Straßenarbeiten. (Foto: ts )

10.40 Uhr: Agthe fotografiert die Straßenarbeiten in Tobel, nachdem dort die Glasfaseranschlüsse verlegt wurden. „Sie arbeiten wirklich gewissenhaft“, lobt Agthe.

11 Uhr: Stopp bei Bürgern in Zeisertsweiler: „Gibt es etwas Neues?“, fragt die Anwohnerin. Es geht um eine Arbeit des staatlichen Bauamts in Kempten, bei dem die Gemeinde eine Beseitigung der Mängel an der Straße moniert hatte. „Ich habe noch keine Rückmeldung erhalten“, sagt Agthe und notiert sich in seinem Block einen weiteren Anruf beim staatlichen Bauamt. „Wir erinnern auch Sie immer wieder daran“, sagt die Anwohnerin und lacht.

11.20 Uhr: Die Rundtour endet im Rathaus: Jörg Agthe lässt sich von Michelle Albrecht, die im Vorzimmer des Bürgermeisters als Sekretärin arbeitet, auf den aktuellen Stand bringen. Wichtige Rückrufe, Telefonate, Mails sondieren: Agthe zieht sich in sein Büro zurück.

Das Smartphone als ständiger Begleiter: Zwischen den Terminen, zu denen Jörg Agthe mit dem Fahrrad fährt, telefoniert er regelmäßig. (Foto: ts )

12.45 Uhr: Mittagspause. Es gibt Brot mit Butter und Käse, dazu eine Salatgurke, Paprika und Tee.

13.30 Uhr: Zurück im Büro: Telefonate und Mails beantworten.

14.30 Uhr: Besuch der Kita-Leiterin. Es geht um Personelles, Reparaturen, Aktuelles und Hürden der EDV.

Vorort-Termin mit Anwohnern in Kinbach: Es geht um einen dringend benötigten Radweg. Auch Jörg Agthe fährt trotz des strömenden Regens mit dem Rad zum vier Kilometer entfernten Kirnbach. (Foto: ts )

15.35 Uhr: Es regnet in Strömen: Agthe schlüpft in seine Jacke, streift seine Warnweste über, setzt seine Mütze und den Helm auf und fährt mit dem Rad ins vier Kilometer entfernte Kinbach. Vororttermin mit Anwohnern. Es geht um einen fehlenden Lückenschluss des Rad- und Fußwegs von Kinbach nach Niederstaufen.

16 Uhr: Mit: „Das ist unser Bürgermeister. Immer mit dem Rad unterwegs“ wird Agthe begrüßt. Nachdem er die Brille vom Regenwasser gesäubert hat, bespricht er mit den Anwohnern bei einer Tasse Kaffee den aktuellen Stand des Radwegs und woran der Bau hakt.

17.35 Uhr: Zurück in Schlachters: Agthe sieht an einer Bushaltestelle noch beleuchtete Warnbaken und einen Bagger. „Da weiß ich nun nicht, was dort gemacht wird“, sagt Agthe. Er hakt neugierig nach. Ein Bagger hebt im Auftrag des Landkreises Lindau ein Fundament für ein Bushalteschild aus.

18 Uhr: Versammlung im Rathaus mit neun Anwohnern: Im Außenbereich von Hangnach bespricht Agthe eine Satzungsänderung, die zu einer möglichen Verdichtung der Siedlung führen könnte. Er informiert über Folgen und Chancen für die Anwohner.

19.15 Uhr: Nach der gemeinsamen Versammlung folgen Einzelgespräche.

Telefonate und Mails - den ganzen Tag. Bis zu 80 Mails pro Tag erreichen Jörg Agthe, dazu etliche Anrufe. Alle versucht er zu beantworten. (Foto: ts )

21.20 Uhr: Zurück im Büro: Jörg Agthe bearbeitet E-Mails. Für Telefonate ist es ihm nun zu spät. „Bis 20.45 Uhr rufe ich noch zurück“, sagt er. Auf ein Abendessen verzichtet er. „Manchmal gibt es eines, manchmal nicht. Wenn ich Hunger habe, esse ich am Abend einen Joghurt, entweder Natur oder mit Früchten“, sagt er.

23.58 Uhr: Feierabend: Das Licht im Rathaus in Schlachters geht aus.

0.30 Uhr: Jörg Agthe geht ins Bett.