Noch ist nichts beschlossen. Aber auf dem Weg zu einem Feuerwehr– und Dorfgemeinschaftshaus beim Dorfplatz in Niederstaufen sind inzwischen einige Meilensteine gesetzt worden. Dies wurde in der Bürgerversammlung der Gemeinde Sigmarszell deutlich. Insbesondere für die Grundstücksfrage scheint sich eine Lösung abzuzeichnen — unter der Voraussetzung, dass in diesem Bereich ein Baugebiet entwickelt wird.

Das Niederstaufener Feuerwehrhaus ist mehr als 100 Jahre alt und längst nicht mehr zeitgemäß. Dass dringend ein neues Gebäude gebaut werden muss, ist unbestritten. Die Frage ist nur: Wo? Schon seit Jahren sucht die Gemeinde nach einem geeigneten Standort, zuletzt war ein Areal hinter dem Pfarrhof im Gespräch.

Derweil gärte aber auch die Idee weiter, am Fuß des Kreuzbergs gleich neben der Alten Schule, in der sich unter anderem der Dorfladen befindet, ein Dorfgemeinschaftshaus für alle Vereine und Gruppierungen einschließlich Feuerwehr zu errichten. Damit würde dieser Bereich zu einem Zentrum des dörflichen Geschehens werden.

An der Grundstücksfrage muss dieses Projekt nicht mehr scheitern. Voraussetzung ist, dass ein Baugebiet entwickelt wird. Herbert Gottschalk

Diese Idee griff der Niederstaufener Heimatverein auf, verfolgte sie mit den örtlichen Vereinen weiter und entwickelte mit dem Niederstaufener Bürger und Diplom–Ingenieur Herbert Gottschalk ein Konzept. Er arbeitete in den vergangenen Wochen ehrenamtlich — im offiziellen Auftrag der Gemeinde und mit Unterstützung eines Architekten — an einer Standort– und Machbarkeitsuntersuchung, deren Ergebnisse er jetzt in der Bürgerversammlung präsentierte.

Was soll das Dorfgemeinschaftshaus kosten?

Dieses Konzept sieht vor, direkt an die Alte Schule ein kombiniertes Feuerwehr– und Dorfgemeinschaftshaus anzubauen. Die Feuerwehr würde auf einen eigenen Schulungsraum und ein eigenes Stüble verzichten. Stattdessen würden der Dorfgemeinschaftssaal, das Stüble, die sanitären Anlagen und sonstige Nebenräume gemeinschaftlich von allen Vereinen genutzt werden. „Nur dadurch ist es für diesen Preis machbar und finanzierbar“, erläuterte Herbert Gottschalk, der von Kosten in Höhe von 2,8 Millionen Euro (ohne Baugrund) ausgeht.

In das Gebäude integriert werden soll der Feuerwehrbereich mit zwei Fahrzeugboxen sowie der Schießstand für den Schützenverein, der derzeit ebenfalls eine neue Bleibe sucht. Fix vorgesehen ist laut Gottschalk auch eine Erweiterungsmöglichkeit für die Feuerwehr, falls dies in Zukunft nötig sein sollte. „Die Gemeinde hat die Chance, wegen der Synergien alle Bedürfnisse in Niederstaufen zu befriedigen. Das ganze Dorf steht dahinter“, bekräftigte er.

„An der Grundstücksfrage muss dieses Projekt nicht mehr scheitern“

Knackpunkt war bisher jedoch die Grundstücksfrage. Gottschalk berichtete, dass er mit den beiden Eigentümern inzwischen mehrere Gespräche geführt habe, die in eine unterschriebene Absichtserklärung mündeten. „Die Grundstückseigentümer unterstützen das Projekt“, berichtete er. Noch gebe es keinen Notarvertrag.

Aber: „Die Randbedingungen ermöglichen es der Gemeinde beziehungsweise den Eigentümern, fair und gerecht, aber auch wirtschaftlich optimiert die gesamte Grundstücksfrage zu bearbeiten“, sagte Gottschalk. Und weiter: „An der Grundstücksfrage muss dieses Projekt nicht mehr scheitern. Voraussetzung ist, dass ein Baugebiet entwickelt wird.“

Auch mit diversen Behörden habe es inzwischen Gespräch gegeben, unter anderem wegen des Eingriffs in den Drumlinhügel, wegen Lärmemissionen bei Veranstaltungen und nächtlichen Feuerwehreinsätzen (die in Niederstaufen nur selten vorkommen) sowie wegen Fördermöglichkeiten. Zusammengefasst weisen die Auskünfte der Behörden hierzu offenbar in eine positive Richtung.

Planungsrechtliche Herausforderungen

Was sollen nun die nächsten Arbeitsschritte sein? „Die Zeit drängt“, betonte Gottschalk. „Alle wissen: Wir müssen. Und alle wollen.“ Aus seiner Sicht muss jetzt zunächst der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung die Grundstücksthematik klären.

Dann solle zügig das Bauleitverfahren eingeleitet werden, das die verschiedenen Möglichkeiten und Restriktionen mit den Fachbehörden näher definiert. Parallel dazu könne bereits das Dorfgemeinschaftshaus geplant werden. Auf der Grundlage der Absichtserklärung müsse zudem das Grundstücksgeschäft weiter konkretisiert werden. Außerdem müssten noch Nachbarn und sonstige Dritte eingebunden werden.

Bürgermeister Jörg Agthe bezeichnete das Konzept als „recht ansprechend“. Es müsse zwar der Flächennutzungsplan geändert werden. Dies sei aber parallel zum Bebauungsplanverfahren möglich, so dass dadurch keine Zeit verloren gehe. „Planungsrechtlich gibt es Herausforderungen, die kein Spaziergang sind, aber auch kein K.-o.-Kriterium“, erklärte Agthe.