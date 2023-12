Sigmarszell zahlt Zuschuss für Kinderfest Aeschach

(rue) - Die Gemeinde Sigmarszell zahlt dem Kinderfestausschuss Aeschach/Hoyren einen Zuschuss von fünf Euro für die Sigmarszeller Buben und Mädchen, die als Gastschulkinder am Lindauer Kinderfest teilnehmen. Beantragt hatte der Kinderfestausschuss zehn Euro pro Kind.

Begründet hatte der Kinderfestausschuss Aeschach/Hoyren seinen Antrag damit, dass in diesem Jahr erstmals alle Kinder einen Beutel mit Butschelle, Brezel, Schübling und Getränk bekamen und alle Kinder - also auch die Gastschulkinder - sich nach den Spielen im Geschenkezelt ein Geschenk aussuchen durften. Die Kosten dafür belaufen sich laut Antrag auf 15 Euro. Für die rund 20 teilnehmenden Kinder aus Sigmarszell erhoffte sich der Kinderfestausschuss Aeschach/Hoyren nun eine finanzielle Unterstützung von deren Heimatgemeinde, weil die Stadt Lindau nur für ortsansässige Kinder einen Betrag gewährt.

Im Gemeinderat Sigmarszell stieß der Antrag auf geteiltes Echo. So gab es Stimmen, die daran erinnerten, dass noch bis vor kurzem die Gastschulkinder von den Spielen des Lindauer Kinderfestes ausgegrenzt worden waren. Bernhard Krepold störte sich vor diesem Hintergrund daran, dass nun die Gemeinde Sigmarszell zur Kasse gebeten werde. Nina Ehrle hingegen nannte es ein „gutes Zeichen“, dass sich das Lindauer Kinderfest für die Gastschulkinder geöffnet hat. Christine Gsell wiederum erinnerte an die eigenen Kinderfeste und sagte mit Blick auf mögliche Folgeanträge, dass jeder Stadtteil in Lindau einen Kinderfestausschuss habe.