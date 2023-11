Sieben Bäume für die Leiblachstraße

Im Bereich der frisch sanierten Leiblachstraße sollen sieben Bäume als ökologischer Ausgleich gepflanzt werden. Der Preis dafür sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung für eine kurze Diskussion: 12.730 Euro werden die sieben Bäume einschließlich der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege kosten. Dies war das günstigste Angebot, das die Gemeinde erhalten hat. Zwei weitere Angebote waren fast doppelt bzw. dreimal so teuer. Dem Einwand aus dem Gremium, dass der Bauhof die Bäume hätte günstiger pflanzen können, entgegnete Bürgermeister Agthe, dass es sich um eine geförderte Straßensanierung handelt und daher gewisse Vorgaben einzuhalten sind. Außerdem gab er in der Sitzung bekannt, dass an drei geschotterten Ausweichbuchten in der Leiblachstraße noch je ein Streifen Rasengittersteine verlegt werden soll, damit die Buchten als solche besser erkennbar sind.