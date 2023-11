Bei Verlegearbeiten von Kabeln ist es in Sigmarszell am Donnerstagmittag gegen 12.25 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Dabei wurde ein 46-jähriger Arbeiter schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt.

Die Verlegearbeiten fanden parallel zur B 308 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Weilern Geislehen und Emsgritt statt. Um neue Erdkabel zu verlegen, wurde ein rund zehn Meter langer und zwei Meter tiefer Graben direkt neben der Asphaltdecke ausgehoben.

Lastwagen löst Lehmbrocken aus

Der Streckenabschnitt der B 308 war aufgrund der Bauarbeiten nur einspurig befahrbar. In den gesperrten Teil der Straße fuhr ein Lastwagen mit einem Gewicht von etwa 14 Tonnen, der dort berechtigt unterwegs war.

Offenbar durch das Gewicht des Fahrzeugs löste sich ein größerer Lehmbrocken aus dem Straßenunterbau und fiel in den Graben, in dem sich zum Unfallzeitpunkt zwei Arbeiter aufhielten. Der Brocken traf einen 46-jährigen Arbeiter im Bereich des Oberkörpers, der dadurch schwer verletzt wurde. Ein weiterer Arbeiter wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Rettungshubschrauber bringt Schwerverletzten in Klinik

Umstehende Personen befreiten den 46-jährigen Arbeiter von dem Brocken und leiteten die Rettungskette in Gang. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, der zweite Arbeiter mit einem Rettungswagen in ein weiteres Krankenhaus.

Zum Unfallzeitpunkt war der ausgehobene Graben seitlich nicht gegen Einsturz oder ein Abrutschen von Erdreich gesichert. Wer die Verantwortung für die Baustellenabsicherung hatte und wie diese konkret hätte ausgeführt werden müssen, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kripo in Lindau.