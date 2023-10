Nur langsam geht es in Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler mit dem Breitbandausbau voran. Der Fokus liegt jetzt auf Haushalten, die den Ausbau besonders dringend nötig haben.

Den Breitbandausbau in den drei Gemeinden übernimmt das Unternehmen Netcom BW aus Ellwangen. Bevor die Firma aber loslegen kann, muss ein Planungsbüro herausfinden, welche Haushalte nach der „Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0“ förderfähig sind. Das im Frühjahr gestartete Förderverfahren soll genutzt werden, um Versorgungslücken zu schließen. Der Fokus liegt dabei auf Gebieten mit besonders hohem Nachholbedarf, die sogenannten weißen Flecken.

Das sogenannte Markterkundungsverfahren hat das Planungsbüro IK-T in den vergangenen Monaten in den drei Gemeinden durchgeführt ‐ und den Gemeinderäten in allen drei Gemeinden präsentiert. Das Ergebnis: Förderfähig sind 217 Häuser in Sigmarszell, 52 in Hergensweiler und 59 in Weißensberg (siehe Kasten).

Bis zu 90 Prozent Gesamtförderung

Für die Gemeinden sind die Kosten bei dem Ausbau überschaubar. Denn sie können mit einer Gesamtförderung von bis zu 90 Prozent kalkulieren ‐ 50 Prozent trägt dabei der Bund und weitere 40 Prozent werden vom Freistaat kofinanziert. Auch die Beratungsleistungen werden mit 50.000 Euro pro Gemeinde gefördert.

Das Planungsbüro rechnet in Weißensberg mit Ausgaben in Höhe von 441.000 Euro. Abzüglich der Förderanteile muss die Gemeinde 44.100 Euro selbst tragen. Sigmarszell muss mit etwa 195.300 Euro und Hergensweiler mit 46.800 Euro rechnen.

Bei dieser Rechnung werde von 9000 Euro Kosten pro Anschluss ausgegangen, so Jürgen Katzer, Ingenieur bei IK-T. Er hält allerdings Kosten von 12.000 Euro pro Anschluss für realistischer. Für die Gemeinden wird es dann teurer.

Wie die Gemeinderäte abstimmen

Alle drei Gemeinderäte beschlossen einstimmig, an dem Verfahren teilzunehmen. Noch am nächsten Tag stellte Kratzer den Antrag. „So könnte er noch 2023 bewilligt werden.“

Voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 solle die Vorvermarktung beendet sein. Dann werden die förderfähigen Adressen ausgeschrieben.

Mit dem Ausbau kann es aber noch dauern: Wegen Engpässen müsse mit einer „Ausbauzeit von zwei bis vier Jahren gerechnet“ werden.