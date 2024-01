Rang sechs beim Hallen-Bezirksturnier

Für den ganz großen Wurf reichte es in der letzten Runde des Hallen-Bezirksturniers nicht. In der Allgäutorhalle in Vogt gewannen die C-Junioren-Fußballer der SGM Schlachters/Oberreitnau/Hergensweiler am Sonntag immerhin ein Gruppenspiel und sicherten den sechsten Gesamtplatz.

Den Sieg in der Gruppe 2 gab es für die SGM gegen den Nachwuchs des FC Wangen. Der Endstand lautete 2:1, die Allgäuer belegten mit nur einem Zähler den vierten und letzten Platz in der Gruppe. Mit Rang drei musste sich Schlachters/Oberreitnau/Hergensweiler nach einem 1:2 bei der SGM Bad Wurzach/Arnach zufriedengeben. Zuvor hatte die Mannschaft mit 0:4 gegen den TSV Tettnang verloren.

Klare Niederlage gegen den FV Ravensburg II

Im Spiel um Platz fünf traf die SGM Schlachters/Oberreitnau/Hergensweiler dann auf den FV Ravensburg II, Gruppendritter der Gruppe 1, und verlor diese Partie deutlich mit 0:4. Im anderen Platzierungsspiel erkämpfte sich der FC Wangen durch einen 4:3-Erfolg gegen den FC Lindenberg den siebten Rang.

Um den Titel kämpften neben Bad Wurzach/Arnach und Tettnang der VfB Friedrichshafen und der SV Weingarten II. Vierte wurde Weingarten II nach einer 4:5-Halbfinalniederlage gegen Bad Wurzach/Arnach und einer 3:4-Pleite gegen Tettnang im Spiel um Platz drei. Friedrichshafen triumphierte: Die Häfler ließen dem 2:1-Sieg im Halbfinale gegen Tettnang ein 3:0 im Finale gegen Bad Wurzach/Arnach folgen.