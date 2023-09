Auf diese Begegnung hätten der Radfahrer, aber auch das Reh vermutlich gern verzichtet.

Wie die Lindauer Polizei mitteilt, musste sie am Dienstagabend gegen 20 Uhr einen doch eher ungewöhnlichen Verkehrsunfall aufnehmen.

Ein 22–jähriger Rennradler war auf der Hangnachstraße von Bösenreutin nach Lindau unterwegs, als ihm kurz vor Hangnach ein Reh vor das Rad sprang. Der Rennradfahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern — und prallte gegen das Reh.

Reh flüchtet

Während der Radler auf die Fahrbahn stürzte, flüchtete das Reh wieder in den Wald. Der Radfahrer erlitt bei dem Sturz eine Schürfwunde am rechten Ellenbogen, zur Kontrolle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Rad auf 250 Euro.