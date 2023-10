Bulldogs, Traktoren und Schlepper soweit das Auge reicht: Der Hof von Gallus Halder in Heimholz bei Schlachters hat sich am Wochenende in ein Paradies für Freunde historischer Landtechnik verwandelt (Foto: Ruth Eberhardt). Aus allen Himmelsrichtungen sind die Oldtimer-Fahrzeuge gekommen und haben dafür zum Teil Strecken von rund 200 Kilometer zurückgelegt. Gallus Halder zeigte sich überwältig von der riesigen Resonanz auf das erste Heimholzer Oldtimer- und Raritätenfestival, das die Freiwillige Feuerwehr Sigmarszell auf seine Initiative hin veranstaltet hat. Halder gilt als ein Urgestein und eine Institution in der Oldtimerszene, insbesondere im Bereich der Agrartechnik. Jetzt wurde sein Hof mitsamt den umgebenden Wiesen zum Schauplatz eines hier bislang einzigartigen Großereignisses. Ob Lanz, Kramer, Hanomag oder Schlüter: Rund 250 historische Zugmaschinen standen in mehreren Reihen dicht nebeneinander ‐ zumeist in alter, verkratzter Schönheit, zum Teil aber auch bunt lackiert und auf Hochglanz poliert.