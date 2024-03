Neue Tümpel für Frosch und Unke

Ein kleiner Bagger fährt eine schmale Schneise durch den Wald hinab in Richtung eines Bachlaufs. An einer freien und ebenen Stelle beginnt er den Oberboden abzugraben. Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Sigmarszell baggern an diesem verregneten Tag im Staatswald am Erlesberg bei Hangnach Biotope für Amphibien. Und bei den reichlichen Niederschlägen füllt sich die Mulde auch schnell mit Wasser.

Förster Moritz Janzen von den Bayerischen Staatsforsten freut sich, denn Naturschutz und Artenvielfalt spielen bei der Bewirtschaftung der Staatswälder um Lindau eine wichtige Rolle. Nach gemeinsamer Abstimmung und Terminen mit Christine Mesmer von der Unteren Naturschutzbehörde und Bürgermeister Agthe der Gemeinde Sigmarszell konnte nun mit den Arbeiten begonnen werden.

Der Ort der Biotope wurde nicht zufällig ausgewählt, sondern ist am Erlesberg besonders sinnvoll. Denn hier kommt neben dem noch weiter verbreiteten Grasfrosch die seltene Gelbbauchunke vor, die europarechtlich geschützt ist und in Bayern als stark gefährdet gilt. Als Pionierart liebt sie Gewässer, die keine lange Lebensdauer haben, sondern zeitweise austrocknen und immer wieder neu entstehen. In der Naturlandschaft sind das zum Beispiel Tümpel in den Auen unregulierter Flüsse. Am Erlesberg laicht sie dagegen in kleinen Pfützen auf den Forst- und Wanderwegen im Wald. Obwohl der Entwicklungszyklus bei der Gelbbauchunke - vom Ei bis zum fertig entwickelten Jungtier - unter günstigen Bedingungen in nur sechs bis sieben Wochen abgeschlossen sein kann, zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass ihre Laichgewässer bei längeren Hitze- und Trockenperioden im Sommer schneller austrocknen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Gelbbauchunke in den neu geschaffenen Tümpeln abseits der Fahrwege geeignete Bedingungen mit ausreichend langen Phasen mit genug Wasser vorfindet und sich dort erfolgreich fortpflanzen kann. Denn dann wären die gemeinsamen Bemühungen von Gemeinde, Naturschutzbehörde und des Forstbetriebs Sonthofen der Bayerischeren Staatsforsten ein voller Erfolg.