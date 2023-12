Sein traditionelles Jahreskonzert kurz vor Weihnachten hat der Musikverein Bösenreutin zum Anlass genommen, zahlreiche Mitglieder solistisch zu präsentieren.

Ein mutiger Entschluss, denn solistisch entweder vor dem Blasorchester zu stehen oder in kleinem Ensemble auf der Bühne zu musizieren, ist eine ganz andere Herausforderung als in der gesamten Kapelle geschützt zu musizieren.

Dieses Risiko haben die zahlreichen Musiker aber gerne auf sich genommen und sich beim Dirigenten Alexander Janz gemeldet. Dafür haben sie gerne mehr geübt - und sich eindrucksvoll ihrem Publikum präsentiert.

Viele Jahre gibt Altmann den Ton an

Die Jugendkapelle, die sich aus dem musikalischen Nachwuchs der Bösenreutiner, Ober- und Unterreitnauer zusammensetzt, lässt erahnen, dass sich die Vereine nicht allzusehr mit Nachwuchssorgen plagen müssen.

Beim Jahreskonzert des MV Bösenreutin gibt es Ehrungen: Vorstandsmitglied Max Echter ehrt Adrian Reichart und Patrick Rebeis für 25 Jahre aktives Mitwirken, doppelt so lange, nämlich 50 Jahre ist schon Helmut Bayer dabei. Seit 15 Jahren spielen Jasmin Korzik und Christoph Wiest mit, beim Nachwuchs haben Mia Lerpscher und Lena Sophie Bräutigam ihre D1-Prüfung erfolgreich abgeschlossen. (Foto: Christian Flemming )

Gekonnt führte Roman Altmann die Jugendlichen zum Konzertbeginn durch den „Olympic Tune“ und das humorvolle „The Best Day of my Life“, beides Stücke, die durch ihre Transparenz gekennzeichnet sind. Beim Abschiedsauftritt des langjährigen Leiters der Jugendkapelle, Roman Altmann, gaben die jungen Musiker diesbezüglich ihr Allerbestes.

Den Wiener Philharmonikern voraus

Mit einer kleinen Blechbläserbesetzung ging es hinein in den solistisch geprägten Abend. Nach dem barocken „Trumpet Volontary“ des englischen Komponisten Jeremiah Clarke fanden die Musiker einen feierlichen Einstieg mit dem Radetzkymarsch, in den sich noch der Florentinermarsch reingeschlichen hatte.

Damit griffen sie dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker vor, das stets mit diesem Marsch ausklingt. Ein vielversprechender Auftakt.

In die eher feine Welt der Holzbläser führte Klarinettist Patrick Rebeis anschließend mit der „Gypsy Rhapsody,“ die musikalisch das Publikum auf den Balkan und in die Ukraine führte, denn aus diesen Regionen stammen die Motive, bei denen Rebeis sowohl seine melodiösen als auch seine virtuosen Qualitäten ausspielen konnte, vom gesamten Orchester sehr einfühlsam begleitet. Hervorzuheben ist an dieser Stelle das tiefe Blech, das unter Alexander Janz ein sanftes Klangfundament bildete, ohne dass dies zum Klangbrei wurde.

Lebhaft vor Augen: Straßenszene aus Buenos Aires

Querflöte und Altsaxophon waren als Soloinstrumente gefragt bei der Bearbeitung von Astor Piazzolas „Chiquillin de Bachin“, eine musikalisch umgesetzte Straßenszene in Buenos Aires, die mit Blasorchester nichts von ihrem Reiz verlor, sondern ganz neue Aspekte der Komposition ausleuchtet.

John Legend, der „All of Me“ als vor zehn Jahren veröffentlichte Liebeserklärung an seine Frau geschrieben hat, hatte sicher nicht gedacht, dass ein Euphonium die Gesangsstimme hervorragend ersetzen kann. Die Bösenreutiner mit Manuel Wurm als Solist lieferten den Beweis dafür.

Von Filmmusik bis zur Ballade

Auch bei den Trompetern fand sich ein Solist, der bei der Filmmusik zu „Crimson Tide“ brillieren konnte. Hans Zimmer hatte zusammen mit Regisseur Tony Scott eine packende Untermalung des Action-Thrillers geschaffen. Eine weitere unerwartete Besetzung anstelle Gesangs schuf Markus Götz bei „Besame Mucho“ - er arrangierte den Song für Flügelhorn und Blasorchester. „Küss mich ganz fest“ - so die wörtliche Übersetzung des Titels, die Madelaine Schwenk ernst genommen hat: Fest, aber zugleich sanft ließ sie ihr Instrument erklingen.

Aus der Serie „The Witcher“ stammt der Song „Toss a Coin to Your Witcher“, der in der Festhalle in Schlachters vom Saxophonquintett geradezu gesungen wurde. Eine kleine Besetzung des Musikvereins begeisterte mit der Ballade „Safe & Sound“ in einer reizvollen Bearbeitung für Bläser.

Mit „Tochter Zion“ wird es weihnachtlich

Mit Anton Bruckners „Christus Factus Est“ begann die Abschlussrunde durch die Musikgeschichte, gefolgt von der Filmmusik aus der Fantasy-Serie „Good Omens“ und einer Neufassung des Maxglaners, der an die Sinti und Roma erinnert, die im Zwangslager Maxglan eingesperrt worden waren und zum großen Teil danach nach Auschwitz verfrachtet und dort getötet wurden.

Eine herrliche Bearbeitung für Blasorchester ist Rossinis legendäres Katzenduett. Idealerweise von Knabenstimmen gesungen miauten hier bei der Zugabe Posaune und Trompete um die Wette - eine tolle Idee.

Gesungen wurde aber auch: Mit „Tochter Zion“ wurde es am Ende weihnachtlich, und das Publikum sang kräftig mit.