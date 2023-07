Mütter fordern Querungshilfe für Kinder

Auf dem Weg zu ihrem Kindergarten und wieder zurück nach Hause müssen viele Kinder in Schlachters die Hauptstraße überqueren. Deshalb bemüht sich die Gemeinde Sigmarszell schon seit Jahren um eine Druckknopfampel in diesem Bereich. Ob sie wirklich kommt, liegt jedoch nicht im Ermessen der Gemeinde. Jetzt wollen Mütter aktiv werden, um der Forderung nach einer Querungshilfe Nachdruck zu verleihen.

„Wenn nichts vorwärts geht, werden die Mütter Unterschriften sammeln“, kündigte Gemeinderat Jürgen Hartmann in der jüngsten Ratssitzung an, als er sich zum wiederholten Male nach den Fortschritten in dieser Angelegenheit erkundigte. Diese Unterstützung aus der Elternschaft findet Bürgermeister Jörg Agthe gut. „Bitte gerne Unterschriften sammeln“, sagte er.

Schon in der Juni–Sitzung hatte er auf Nachfrage von Jürgen Hartmann berichtet, dass er in regelmäßigen Abständen beim Staatlichen Bauamt in Kempten nachhake und immer noch auf eine Antwort warte. „Den Eltern ist dies ein sehr ernstes Anliegen“, bekräftigte Agthe damals. Da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Kreisstraße handle, könne die Gemeinde nicht in Eigenregie tätig werden. Grundsätzlich sei aber eine Zustimmung zu einer Ampel signalisiert worden. „Die Bedingung wäre, dass wir die Folgekosten tragen“, sagte Agthe. Dazu sei die Gemeinde bereit.

Wie berichtet, waren bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in den Jahren 2016 und 2017 vorsorglich Leerrohre für eine Druckknopfampel verlegt worden. Damals war eine Querungshilfe für Fußgänger aber als nicht genehmigungsfähig angesehen worden. Entscheidend ist das Verkehrs– und Fußgängeraufkommen.