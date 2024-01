Mit Zusammenhalt ins Finale des Hallen-Bezirksturniers

Die U14 der SGM Schlachters/Oberreitnau/Hergensweiler hat sich mit beeindruckenden Leistungen einen Platz unter den letzten acht Mannschaften im Bezirk gesichert. Beim C-Junioren-Hallenturnier des Bezirks Bodensee mit über 70 teilnehmenden Mannschaften bewiesen die Spieler laut Mitteilung des TSV Schlachters trotz des jüngeren Jahrgangs, dass Gemeinschaft und Zusammenhalt alles möglich machen.

In der Halle überzeugte die SGM bisher auf ganzer Linie, souverän meisterte sie die Vorrunde und Zwischenrunde. Am vergangenen Samstag in der Endrunde in Horgenzell setzten sie ihre Erfolgsserie fort. Nach dem Auftaktsieg im Turnier musste das Team im zweiten Spiel zunächst eine Niederlage gegen die ältere U15 des VfB Friedrichshafen einstecken. Dies warf die jungen Kicker jedoch nicht aus der Bahn und so konnten die übrigen Spiele, auch gegen die U14 des Oberligisten FV Ravensburg, den hohen Favoriten, gewonnen werden. Mit nur zwei Niederlagen aus 15 Spielen unterstreichen sie ihre herausragende Leistung und ihre konstante Form.

Das sind die Gegner der SGM

Das Finale des Bezirksturniers wird am kommenden Sonntag in der Allgäutorhalle in Vogt ausgetragen. Ihr erstes Spiel bestreitet die SGM um 15.03 Uhr gegen den TSV Tettnang. In der Gruppe folgen außerdem die Duelle mit dem FC Wangen (15.47 Uhr) und der SGM Bad Wurzach/Arnach (16.31 Uhr). In der anderen Vorrundengruppe messen sich der FC Lindenberg, der FV Ravensburg II, der SV Weingarten II und der VfB Friedrichshafen.

Nach einer starken Saison in der D-Jugend im Vorjahr, in der sich die SGM auf dem Feld in der Bezirksliga hinter den Topteams aus Ravensburg, Friedrichshafen und Wangen den vierten Platz im Bodenseekreis sicherte, bereiten sich die Talente der Spielgemeinschaft in diesem Jahr auf die Herausforderungen in der Regionenstaffel Süd 3 der C-Jugend vor.