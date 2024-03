Michael Dlugosch rückt in den Gemeinderat nach

Stühlerücken im Sigmarszeller Gemeinderat: Silke Stohr-Eberharter aus Bösenreutin scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Gremium aus, Michael Dlugosch aus Schlachters nimmt künftig ihren Platz ein. Er wurde in der jüngsten Ratssitzung vereidigt.

Der 32-jährige Michael Dlugosch hat bereits ein wenig Erfahrung in der Kommunalpolitik: Im Jahr 2019 gehörte er etwa zwei Monate lang dem Weißensberger Gemeinderat an. Er war damals ebenfalls als Nachrücker in das Gremium kommen. Ausgeschieden war er dort, weil er aus familiären Gründen in die Gemeinde Sigmarszell umzog. Hier kandidierte er bei den letzten Kommunalwahlen auf der Liste der Freien Bürgerschaft Sigmarszell.

Dlugosch ist in Weißensberg aufgewachsen und war, wie er sagt, schon als Kind oft in der Gemeinde Sigmarszell. In der Region bekannt ist er vor allem durch seine musikalischen Aktivitäten: Derzeit ist er Dirigent des Musikvereins Lindau-Reutin.

Er wurde in der jüngsten Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats von Bürgermeister Jörg Agthe vereidigt. Zuvor hatten die Ratsmitglieder Silke Stohr-Eberharter von diesem Ehrenamt entbunden. Sie hatte darum gebeten, weil sie „ihrem Mandat nicht mehr so nachkommen kann, wie sie es gerne hätte“, sagte Bürgermeister Agthe.