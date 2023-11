Die Frage nach dem schönsten Weihnachtsbaum stellt sich jedes Jahr aufs Neue. Vor allem für Familien ist es ein besonderer Moment, wenn sie ihren eigenen Baum abholen dürfen. Das begeistert die Betreiber des Christbaumhofs Brombeiss aus Sigmarszell seit 60 Jahren jedes Mal aufs Neue.

Aus den verschiedenen Grüntönen heben sich die roten Zettel ab, die wie Fahnen von den Spitzen der Tannen grüßen. Auf jedem steht ein Name. Und das Rot signalisiert: Reserviert. Und täglich kommen mehr von diesen roten Zetteln hinzu.

Manchmal kommt es allerdings schon vor, dass Kunden im September ihren Baum aussuchen. Frank Brombeiss

Dabei können die Kunden vom Christbaumhof Brombeiss in Sigmarszell das ganze Jahr über ihren Christbaum reservieren - aber natürlich herrscht in den Wochen vor Heiligabend traditionell Hochkonjunktur. „Manchmal kommt es allerdings schon vor, dass Kunden im September ihren Baum aussuchen“, sagt Frank Brombeiss und ergänzt lachend: „Dann reservieren wir ihnen diesen auch mit Badehose.“

Seit 1963 gibt es den Christbaumverkauf bei der Familie Brombeiss. Vor 60 Jahren hatte Andreas Brombeiss die Idee dazu. Ursprünglich war es ein landwirtschaftlicher Nebenbetrieb. Als Andreas Brombeiss in die Familie einheiratete, sah er jedoch schnell: Die Tiere brauchten viel Zuwendung und damit Zeit. Das war im Nebenerwerb nicht rentabel. Er überlegte deshalb nach einer Alternative - und was er mit den etwa zwei Hektar Land anfangen könnte.

Gründer hielt eisern an seiner Idee fest

„Dann hatte er die Idee, Blautannen anzubauen“, erzählt sein Sohn Günter - trotz vieler Leute, die ihm dies wieder ausreden wollten. „Da sagten schon manche: ,Da kannst du gleich das Geld im Feld vergraben‘“, erzählt Günter Brombeiss. Doch sein Vater hielt eisern an seiner Idee fest - mit Erfolg.

Inzwischen wächst die vierte Generation heran, die das Geschäft mit den Christbäumen weiterbetreiben könnte. Der Christbaumverkauf ist ein klassischer Familienbetrieb. Neben den beiden Söhnen Frank und Philipp sind deren Frauen sowie Günter Brombeiss mit seine Gattin dabei.

Welcher Baum ist der Bestseller?

Dabei könnte vor allem Günter Brombeiss über die vielen Jahrzehnte, die er inzwischen auf den Wiesen unterhalb der Siedlung Auf der Scheibe bei den Christbäumen verbracht hat, einen ganzen Roman füllen. Er weiß alles über Sorten, Wachstum und Auswahl.

Sicher ist: Die Nordmanntanne ist inzwischen der beliebteste Baum. „Über 90 Prozent der Bäume auf den Weihnachtsmärkten sind diese Sorte“, sagt Günter Brombeiss. Das kommt nicht von ungefähr: „Es ist eine schöne Tanne, die sich gut lagern lässt.“ Kurzum: der ideale Christbaum. Zwischen sechs und acht Wochen hält eine Nordmanntanne gut durch.

Föhre ist ein Liebhaberbaum

Aber trotzdem gibt es Kundenanfragen zu den unterschiedlichsten Arten. „Inzwischen haben wir acht verschiedene Sorten an Bäumen“, sagt Günter Brombeiss. So stehen von der Nordmanntanne über Korktannen, Coloradotannen bis zum Liebhaberbaum, der Föhre. Rund 10.000 Bäume stehen in Reih und Glied nebeneinander.

Wenn die Bäume drei Jahre alt sind, werden sie in die Grundstücke der Familie gepflanzt. Die Setzlinge kommen aus der Nähe von Hamburg. „Dort stehen die großen Plantagen“, sagt Frank Brombeiss. Ansonsten setzen die Sigmarszeller auf Nachhaltigkeit. Von jedem gefällten Baum wird im Frühjahr mit einer Fräse der verbliebene Stamm herausgefräst, dann wird neu bepflanzt.

Klare Rollenverteilung zwischen Mann und Frau

Die Nachfrage nach Christbäumen sei indes ungebrochen. „Das Gefühl, dass es weniger Käufe wegen der Nachhaltigkeit gibt, habe ich nicht“, sagt Günter Brombeiss. Eines ist allerdings über all die Jahre gleichgeblieben: Die Frau sucht aus, der Mann transportiert und bezahlt.

Und auch die Auswahl wäre nach wie vor nicht einfach. „Es ist immer so: Je mehr Leute dabei sind, desto schwieriger wird es“, sagt Günter Brombeiss und lacht. „Manche kommen deshalb sogar zweimal, weil sie sich nicht entscheiden können.“

Wie sieht für ihn der ideale Baum aus? Er habe eine schöne Silhouette, sei nicht zu dicht und zwischen 180 und 200 Zentimetern groß. „Aber das ist dann wie bei einem Auto. Da hat jeder auch seine eigene Vorstellung“, ergänzt Philipp Brombeiss.

Einer holte seinen Baum nach Weihnachten ab

Der Hauptverkaufstag für die Familie kommt erst noch: Am 20. und 21 Dezember sei traditionell am meisten los. „Aber manche kommen auch noch an Heiligabend“, sagt Günter Brombeiss. Und es sei sogar schon vorgekommen, dass jemand zwei Tage nach Heiligabend seinen Baum abholte.

Auch außergewöhnliche Anfragen erfüllt die Familie. „Wir haben beispielsweise einen Kunden, der will, dass sein Baum immer drei Tage vor dem elften Vollmond geschlagen wird“, sagt Günter Brombeiss. Er hat deshalb schon einmal nachgerechnet. In diesem Jahr wird dieser Kunde wohl am 11. oder 12. Dezember vorbeischauen. Denn dann sollen die Bäume besonders lang halten.

Manche kommen mit dem Schubkarren

Die Christbäume werden für die Kunden frisch geschlagen und in Netze gepackt. „Für die Familien ist das schon ein Event, wenn der Baum gefällt wird“, sagt Günter Brombeiss. Aus einem Umkreis von 20 bis 25 Kilometern kommen die Kunden. Manche transportieren ihren Baum auch mit der Schubkarre nach Hause - oder mit dem Schlitten, wenn Schnee liegt. Andere kommen gleich mit dem Traktor vorbei.

Nach Heiligabend sieht die Brombeiss-Plantage wieder lichter aus - vor allem wehen dann keine roten Zettel mehr im Wind. Zumindest für ein knappes Jahr.