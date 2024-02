Landrat contra Mehrheit der Kreisräte. Diese nicht gerade alltägliche Lage gibt es aktuell bei einem Thema im Westallgäu. Die Kreisräte wollen an der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters eine Regenwasserzisterne bauen lassen und dafür 150.000 Euro in die Hand nehmen. Allerdings hat Landrat Elmar Stegmann sein Veto angekündigt.

Er will den Beschluss von der Regierung überprüfen lassen, kündigte er im Haushaltsausschuss des Kreises an. Die Zisterne hat nicht zum ersten mal Gremien des Kreistages beschäftigt. Beantragt hat den Bau Karl Schweizer (Die Linke).

400 Kubikmeter Regenwasser

Konkret geht es um eine Zisterne aus Beton, die 400 Kubikmeter Regenwasser auffangen kann. Gebaut werden soll sie auf dem Gelände der Versuchsstation für Obstbau in Schlachters (Sigmarszell). Das Areal gehört dem Landkreis. Er hat es aber an die Hochschule Weihenstephan verpachtet.

In der Zisterne soll bei Starkregenfällen Wasser der Dachflächen gesammelt werden. Genutzt werden sollte das dann während der Trockenperioden. Beides - sowohl Starkregenfälle als auch Trockenperioden - würden immer häufiger auftreten, so Schweizer in seinem Antrag. Deshalb spricht er auch von einer „KlimafolgenSchutzmaßnahme“. Zudem könnte die Zisterne auch noch als Löschwasserreservoir und das gesammelte Wasser zur Reinigung von Maschinen und Geräten genutzt werden.

150.000 Euro Kosten sind kalkuliert

150.000 Euro stehen bislang als Kosten für den Bau im Raum. Eine Mehrheit des Kreistages quer durch die Fraktionen hat den Antrag von Schweizer im vergangenen Jahr unterstützt. Im Entwurf des Haushaltes für 2024 fanden sich aber keine Mittel. Denn aus Sicht der Verwaltung ist der Bau der Zisterne keine originäre Aufgabe des Landkreises, wie Landrat Elmar Stegmann erklärte. „Wir haben ganz andere Aufgaben“, so der Kreischef. Zudem gebe es auf dem Gelände bereits eine kleine Zisterne.

Wir wissen nicht, was der Freistaat vor hat. Elmar Stegmann

Doch das ist nicht allein der Grund für den Widerspruch der Kreisverwaltung. Es gibt seit einiger Zeit Diskussionen zwischen dem Landkreis und der Hochschule, beziehungsweise der Immobilien Bayern, die die Liegenschaften des Freistaates verwaltet. Im Kern geht es um das bestehende Gebäude, das in die Jahre gekommen ist. Nötig ist eine grundlegende Sanierung oder ein Neubau. Dessen Kosten werden auf 2,7 bis drei Millionen Euro veranschlagt.

Freistaat will keine Investition übernehmen

Das Problem: Der Freistaat wolle keine Investition übernehmen, „aber auch keine adäquate Miete“ bezahlen, sagte Stegmann. Eine Lösung sollte bald gefunden werden. Denn der Pachtvertrag der Hochschule läuft heuer aus. Der Landkreis versucht laut Stegmann „seit Jahren“ ihn zu verlängern - vergeblich. „Wir wissen nicht, was der Freistaat vor hat“, beschrieb der Landrat die Lage.

Vor einer Entscheidung über den Bau der Zisterne müsse erst ein klares Bekenntnis des Freistaates zu dem Standort auf den Tisch, folgerte er. Alternativ könnte sich die Verwaltung offenbar auch einen Umzug der Kreisgärtnerei auf das Gelände vorstellen. Trotz der Widerrede des Landrates im Haushaltsausschuss sprach sich auch dort eine Mehrheit der Räte dafür aus, Mittel für den Zisternenbau in den Etat einzustellen.

Der Kreis solle haushalterisch ein Zeichen setzen, forderte Alexander Kiss (Grüne/Bunte Liste). Das Geld sei ja nicht weg, wenn die Zisterne nicht gebaut werde. Der Landrat blieb indes bei seiner Haltung. Er werde den Beschluss beanstanden und von der Regierung überprüfen lassen, kündigte Elmar Stegmann an. Das kann ein Landrat oder Bürgermeister tun, wenn er den Beschluss eines Gremiums für rechtswidrig hält