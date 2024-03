Die Überlegungen zum Umbau des Rathauses in Schlachters erfordern in absehbarer Zeit eine Richtungsentscheidung. Denn die Grundsatzfrage lautet, ob ein kleiner Anbau, eine großzügige Erweiterung oder gar ein Neubau unter Einbeziehung eines Nachbargrundstücks sinnvoll ist. Noch ist alles offen. „Wir überlegen in jede Richtung und durchleuchten alle Vorschläge. Dabei gibt es keine Denkverbote“, sagt Bürgermeister Jörg Agthe. Welche Aspekte dabei eine Rolle spielen.

Im Rathaus in Schlachters, das zuletzt in den Jahren 2011/2012 umgebaut worden ist, befindet sich sowohl die Gemeindeverwaltung als auch der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell. Wegen des steigenden Bedarfs an Arbeitsplätzen wurde im Jahr 2021 der bisherige Sitzungssaal im Erdgeschoss in Büros umgewandelt, und in früheren Materialräumen entstanden Azubi-Arbeitsplätze.

Doch diese Umstrukturierung reicht offenbar nicht, außerdem gibt es seither keinen Sitzungssaal mehr. Der Sigmarszeller Gemeinderat hielt seine Sitzungen schon in Corona-Zeiten und auch in der Zeit danach in der Halle im Haus des Gastes ab.

Inzwischen tagt das Gremium im Schulungsraum der Obstbauschule, den die Gemeinde für diesen Zweck anmietet. Die VG wiederum hat laut Agthe als Übergangslösung Räumlichkeiten in der Nähe des Schlachterner Rathauses angemietet - für Besprechungen, aber auch als mögliches Ausweichquartier für die Zeit des Umbaus.

Besprechungszimmer ist laut Bürgermeister „absolut notwendig“

Dass zusätzliche Raumkapazitäten im Rathaus Schlachters benötigt werden, hat die VG immer wieder deutlich gemacht, zuletzt im November 2023. Damals konkretisierte der VG-Vorsitzende und Weißenberger Bürgermeister Hans Kern den Bedarf in einem Brief an seinen Amtskollegen Agthe.

Als „absolut notwendig“ bezeichnete Kern ein Besprechungszimmer, das mindestens 30 Quadratmeter groß sein soll, barrierefrei ist und auch als Trauzimmer genutzt werden kann. Die Dringlichkeit unterstrich Kern mit der Ankündigung von Konsequenzen: „Sollte die Gemeinde Sigmarszell nicht zeitnah eine Lösung durch einen Anbau schaffen, müsste die Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell über andere Unterbringungsmöglichkeiten der Verwaltung nachdenken“, schrieb der VG-Vorsitzende.

Als „wünschenswert“ bezeichnete er die Schaffung weitere Büroflächen mit mindestens 40 Quadratmetern, zum Beispiel zwei Büros mit je zwei Arbeitsplätzen. Kerns Begründung: „Aktuell können alle Beschäftigten nur mit viel Flexibilität und kreativen Lösungen im Rathaus in Schlachters untergebracht werden.“

Viele Akten brauchen viel Platz

Außerdem möchte die VG ihr Archiv, das größtenteils in ein anderes Gebäude in Schlachters ausgelagert ist und rund 400 laufende Meter Akten umfasst, ins Rathaus zurückholen. In diesem Zusammenhang soll nach dem Willen der VG auch gleich Platz für weitere 200 laufende Meter Akten geschaffen werden.

Da das Rathaus der Gemeinde Sigmarszell gehört, muss letztlich der Sigmarszeller Gemeinderat die entscheidenden Weichen stellen. Tatsächlich beschlossen die Ratsmitglieder vor Weihnachten, den Antrag der VG auf Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten „wohlwollend zu prüfen“.

Die Frage ist nur: Wie umfassend soll die Rathauserweiterung sein? Reicht das gewünschte Raumprogramm langfristig aus oder entsteht womöglich bald wieder zusätzlicher Raumbedarf? Die Meinungen gehen zum Beispiel in der Frage auseinander, ob die Gemeinde Sigmarszell einen eigenen Sitzungssaal braucht oder ob das Anmieten eines externen Raums unterm Strich günstiger ist. Und es gibt sogar Verfechter eines neuen, modernen Bürogebäudes.

Große Variante kostet knapp drei Millionen Euro

Derzeit liegen zwei Vorschläge eines Architekturbüros für einen Anbau vor, berichtet Agthe auf LZ-Anfrage. Die große Variante würde demnach über die jetzigen Bedürfnisse des VG hinausgehen, vom Keller bis zum Dach reichen und voraussichtlich rund 2,78 Millionen Euro kosten. Es gäbe ein Archiv im Keller, einen Aufzug, einen rund 100 Quadratmeter großen Sitzungssaal, weitere 100 Quadratmeter Büroflächen sowie Materialräume.

Die kleine Variante wäre ein untergeordneter Anbau mit weniger Nutzfläche und ohne Sitzungssaal. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich laut Agthe auf rund 1,75 Millionen Euro.

Und es spielt noch eine weitere Entwicklung hinein: Im Sommer 2023 hat die Gemeinde Sigmarszell das Anwesen erworben, das sich direkt gegenüber dem Rathaus befindet. Wie Agthe berichtet, hat ein Sachverständiger bereits festgestellt, dass der größte Teil der Gebäudesubstanz nicht mehr zu retten ist.

Wie wird das „Gesamtensemble“ einmal aussehen?

Stattdessen gebe es Überlegungen, dass hier ein Dorfplatz entstehen könnte, dazu Besucherparkplätze fürs Rathaus und barrierefreie Stellplätze. Denn die bisherigen Parkplätze hinter dem Rathaus werde es nicht mehr geben, wenn der Anbau entsteht. Außerdem soll eine der beiden Straßen, die beidseits des Grundstücks vorlaufen, zurückgebaut werden.

Für Agthe ist dieser Bereich als „Gesamtensemble“ zu betrachten - im Zusammenhang mit dem integrierten städtebaulichen Konzept, das die Gemeinde bis Januar 2025 abgeschlossen haben will. Die Entscheidung zum Rathaus soll, wie der Bürgermeister sagt, aber schon vorher fallen.