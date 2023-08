Klimaschutzrichtlinien als Herzenswunsch

Hitzewellen, Dürrejahre, sinkender Grundwasserspiegel und anderseits Überschwemmungen: All dies bedeutet nach Ansicht des Bösenreutiner Gemeinderats Jürgen Hartmann eine Verpflichtung, „den Klimaschutz ernst zu nehmen“. Er setzt sich deshalb dafür ein, dass die Gemeinde Sigmarszell Klimaschutzrichtlinien erarbeitet. Ob es dazu kommt, ist offen.

Konkret hat Hartmann beantragt, einen externen Dienstleister zu beauftragen, der die Gemeinde dabei unterstützt, Klimaschutzrichtlinien zu erarbeiten. Für dieses Coaching könne die Gemeinde Fördermittel beantragen. „In meinen Augen müssen wir uns jemanden holen, der uns berät“, sagte Hartmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats und stellte klar: „Alles, was wir an Klimaschutzrichtlinien erarbeiten, fällt auf uns zurück. Das sind dann Auflagen für uns.“ Dabei könne es um Baumaßnahmen genauso gehen wie um kommunale Wärmeplanung. „Was wir jetzt nicht freiwillig machen, wird uns in zwei bis drei Jahren so oder so aufdiktiert“, warb er für seinen Antrag.

Widerspruch kam prompt. Gemeinderätin Theresia Gsell sagte, dass sie das Anliegen grundsätzlich gut finde. „Aber es kostet viel Zeit und Energie. Wir haben so viele andere Aufgaben. Und wir haben Sitzungen, die unendlich lang sind“, gab sie zu bedenken.

„Ich sehe in diesem Gremium nicht den Willen, so etwas umzusetzen“, erwiderte Jürgen Hartmann. Deshalb habe er fünf Minuten zuvor noch überlegt, seinen Antrag zurückziehen. Er habe ihn dennoch vorgetragen, denn „es ist mein Herzenswunsch. Aber wenn das Gremium sagt, es ist zu teuer, dann ist es so“, erklärte er wenig hoffnungsfroh. Martin Rädler regte daraufhin an, zunächst die Kosten für einen externen Berater zu ermitteln. So soll es jetzt geschehen: Einstimmig beschloss der Gemeinderat, entsprechende Angebote einzuholen und die Förderbarkeit zu prüfen.