Seit Jahren kämpft die Interessengemeinschaft (IG) Alpenstraße dafür, dass für den Streckenabschnitt der B 308 zwischen der Kinbachkreuzung und dem Rohrach ein Tempolimit und Überholverbot erlassen wird. Doch die zuständigen Behörden sehen keine Grundlage für Verkehrsbeschränkungen. Warum die IG nicht locker lässt.

Zur Ausgangslage: Die Anwesen entlang der Bundesstraße im Bereich der Ortsteile Geislehen und Emsgritt sind weit auseinandergezogen und mit entsprechend vielen Ein– und Ausfahrten verbunden. Hier wohnen Familien mit Kindern, hier befinden sich Gewerbebetriebe mit Kundenverkehr, hier gibt es mehrere Straßensenken und Bushaltestellen, jedoch keinen Geh– und Radweg.

Der Teilort Geislehen sei „an dem besagten Streckenabschnitt wie ein in die Länge gezogenes Dorf zu betrachten. Daher sind die 100 Stundenkilometer für uns klar zu hoch angesetzt“, schrieb die IG Alpenstraße jüngst in einer ihrer unzähligen E–Mails, mit denen sie seit Jahren versucht, ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Das Ziel: Die Anwohner möchten, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich auf 70 Stundenkilometer begrenzt und ein Überholverbot durch eine durchgezogene weiße Linie markiert wird.

Denn immer wieder beobachten sie brenzlige Situationen, bei denen „einem nur beim Zusehen der Atem stockt“, schreiben sie. So sei zum Beispiel vor kurzem ein Motorradfahrer, der aus dem Rohrach kam, auf dem Sitz des Motorrads gestanden und habe eine „hochgefährliche Showeinlage“ vollzogen.

Fahrt auf dem Hinterrad

Wenige Tage später habe ein Motorradfahrer die Fahrt durch Geislehen auf dem Hinterrad absolviert. Kurz darauf seien zwei Longboard–Fahrer, ebenfalls vom Rohrach kommend, die B 308 hinuntergefahren und am Ende ihrer „Spaßfahrt“ von einem Auto wieder „aufgesammelt“ worden.

„Solche unverantwortlichen Situationen passieren, wenn für bestimmte Personengruppen ein Streckenabschnitt als ,sichere Abfahrt ohne Kontrollen‘ eingeschätzt wird“, folgert die IG Alpenstraße.

Nur wenige fuhren schneller als erlaubt

Die Gemeinde Sigmarszell versucht ihrerseits immer wieder, durch Geschwindigkeitsmessungen belastbare Daten zu sammeln. So hat sie zum Beispiel in den ersten beiden Juni–Wochen das Tempo von mehr als 28 000 Fahrzeugen auf diesem Streckenabschnitt gemessen. Ergebnis: Die meisten fuhren sogar langsamer als erlaubt.

Aus polizeilicher Sicht ist das Unfallgeschehen absolut unauffällig. Jörg Agthe

So waren in diesen beiden Wochen etwa drei Viertel (20 477 Fahrzeuge) mit weniger als 80 Stundenkilometer unterwegs, weitere 7209 Fahrzeuge erreichten 80 bis 100 Stundenkilometer und nur 2,8 Prozent (889 Fahrzeuge) fuhren schneller als 100 Stundenkilometer. Es gab aber auch Ausreißerwerte in dieser Zeit: Demnach hatte das schnellste Fahrzeug 171 Stundenkilometer auf dem Tacho.

Keine erhöhte Unfallgefahr?

Weitere Informationen brachte Bürgermeister Jörg Agthe jetzt in die jüngste Sitzung des Gemeinderats mit. „Aus polizeilicher Sicht ist das Unfallgeschehen absolut unauffällig“, berichtete er. Von der Polizeiinspektion Lindau hatte er die Unfallzahlen der vergangenen sechs Jahre erhalten. Demnach gab es in diesem Zeitraum insgesamt 45 Unfälle auf diesem Streckenabschnitt.

Mehr als die Hälfte davon, nämlich 26, waren Wildunfälle. Die anderen Unfälle verteilen sich wie folgt: fünf Auffahrunfälle, vier Vorfahrtsverstöße, drei Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schnee, drei Unfälle bei Überholvorgängen, ein Unfall wegen Überholens trotz Gegenverkehrs, zwei Unfälle mit Drogen oder Alkohol und ein Unfall wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers.

Auch das Landratsamt, Fachbereich Verkehr, verweist in seiner jüngsten Stellungnahme darauf, dass dieser Streckenabschnitt keine erhöhte Unfallhäufung aufweist. Bürgermeister Agthe las das Schreiben in der jüngsten Ratssitzung vor.

Darin heißt es, dass die geforderten Maßnahmen „nicht nur unrechtmäßig, sondern auch nicht zielführend“ seien. Denn Verkehrsbeschränkungen dürften nur in Bereichen angeordnet werden, „wo eine Gefahr besteht, die das allgemeine Verkehrsrisiko erheblich übersteigt, durch den durchschnittlichen Verkehrsteilnehmer nicht rechtzeitig erkannt werden kann und auf welche er nicht angemessen reagieren kann“.

Anwaltskanzlei gibt Gemeinde einen Korb

Weiter heißt es in der Stellungnahme des Landratsamts: „Es ist nicht davon aufzugehen, dass die von Ihnen geforderten Beschränkungen das Fahrverhalten derjenigen Verkehrsteilnehmer, welche mit wesentlich überhöhten Geschwindigkeiten unterwegs sind, nachhaltig ändert.“ Gegebenenfalls könnten „regelmäßige Geschwindigkeitsmessungen einen gewissen Erfolg versprechen“, schreibt das Landratsamt und verweist hierzu auf die Zuständigkeit der Polizei.

Die Gemeinde hat alles versucht. Theresia Gsell

Unterdessen bekam die Gemeinde einen Korb von der Anwaltskanzlei, von der sie sich sonst in verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten beraten lässt und die sie auch jetzt einschalten wollte. „Sie haben die Übernahme des Falls abgelehnt und gesagt, sie sehen nicht, wo man einhaken könnte“, berichtete Agthe dem Gemeinderat. Er habe aber eine andere Kanzlei gefunden, die bereit wäre, den Fall zu übernehmen. Hingegen stufte er die Chancen auf einen Geh– und Radweg als eher gering ein.

Wie soll Gemeinde weitermachen?

Die Ratsmitglieder standen nun vor der Frage, wie die Gemeinde weiter mit diesem Thema umgehen soll. „Die Gemeinde hat alles versucht“, sagte Gemeinderätin Theresia Gsell, „aber uns sind die Hände gebunden.“

Norbert Kurzemann wiederum sah in den Wildunfällen einen Ansatzpunkt: „Wenn dort so viel Wildwechsel ist, wäre das ein Grund, es nochmals zu versuchen“, erklärte er. Zudem berichtete er, dass sich die IG Alpenstraße an den Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger gewandt habe und dass das Anliegen inzwischen ans Verkehrsministerium weitergeleitet worden sei.

Martin Rädler zog einen Vergleich mit der Verkehrssituation im Degermoos in der Gemeinde Hergensweiler. „Da war es genauso“, sagte er und rief den schweren Unfall in Erinnerung, bei dem vor einigen Jahren ein Kind gestorben ist. „Einen Monat später hing ein Schild“, sagte Rädler.

Jürgen Hartmann widersprach der Ansicht, wonach Tempoverstöße bei Motorradfahrern schwer nachzuweisen seien. Er sagte: „Wenn die Kontrollen schärfer und öfter wären, wäre schon viel geholfen.“

Sebastian Seigerschmidt warf die Frage auf, warum an der Straße nach Niederstaufen bei einem einzelnen Anwesen mit einer gefährlichen Hofeinfahrt Tempo 60 gilt und an der Alpenstraße kein Tempolimit möglich sein soll. Diese Frage möchte der Gemeinderat jetzt geklärt wissen und ansonsten abwarten, welche Reaktion aus dem Verkehrsministerium kommt.