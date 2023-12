Gemeinde Sigmarszell erhöht leistungsorientierte Bezahlung für Mitarbeiter

Gutes Personal ist der Gemeinde Sigmarszell etwas wert. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt einstimmig beschlossen, die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärker zu belohnen - im Kindergarten genauso wie im Bauhof, in der Verwaltung, in der Reinigung oder in anderen Bereichen.

Bisher zahlt die Gemeinde Sigmarszell zwei Prozent des gesamten Lohnvolumens in einen sogenannten Leistungstopf ein, aus dem die Beschäftigten dann ihre Leistungszulagen erhalten. Jetzt verdoppelt Sigmarszell diesen Betrag auf vier Prozent beziehungsweise auf 30.200 Euro. Dieses Geld kann als Leistungszulage an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgezahlt werden oder auch für Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförderung oder der Nachhaltigkeit eingesetzt werden. Als Vorschlag im Raum stand auch, einen Teil des Geldes - falls gewünscht - als sogenannten Wellpass zu gewähren, der in einem Netzwerk von Sport- und Wellnesseinrichtungen genutzt werden kann.

Darüber hinaus zahlt die Gemeinde Sigmarszell künftig den Beschäftigten, die die Möglichkeit zur freiwilligen Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersvorsorge nutzen, einen Zuschuss. Die Gemeinde gibt damit im Grunde die durch die Entgeltumwandlung eingesparten Sozialversicherungsbeiträge an die Beschäftigten weiter. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig vom umgewandelten Entgelt und gedeckelt auf maximal 25 Euro pro Monat.

Dasselbe hatte, wie berichtet, die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell vor einigen Wochen beschlossen. Die Gemeinde Sigmarszell zieht jetzt nach.