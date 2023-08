An der Hauptstraße in Schlachters ist jede Menge Verkehr. Das macht es für Schul– und Kindergartenkindern schwer, über die Straße zu kommen. Es kommt zu gefährlichen Situationen. Eine Ampel soll jetzt helfen. Sigmarszells Bürgermeister hatte sie schon lange gefordert.

Ein neuralgischer Punkt sei vor allem dort, wo sich Hauptstraße und Bodenseestraße kreuzen, schreibt Bürgermeister Jörg Agthe. Also mitten in Schlachters, zwischen Rathaus, Bäcker und Haus des Gastes. Hier bestehe für die jüngsten und die älteren Bürger ein erhöhtes Risiko beim Queren der Straße.

Das Problem: Berufsverkehr trifft auf Kindergartenkinder und ihre Eltern. Viele, die in die Kita Sankt Raphael wollen, müssen über die Hauptstraße. Ebenso die Schulkinder, um zur Haltestelle für den Schulbus zu kommen. Eingeschränkte Sichtverhältnisse machen es schwer, Situationen richtig einzuschätzen, so Agthe.

Scharfes Bremsmanöver

Schlimmeres passiert sei noch nicht. Aber Eltern hätten ihm schon von kritischen Zwischenfällen erzählt. Eine brenzlige Situation konnte ein Lastwagenfahrer nur mit einem „scharfen Bremsmanöver“ verhindern. Ein Kind wollte vor seinen Augen mit dem Laufrad die Straße überqueren.

Umso glücklicher seien viele Eltern jetzt über die Nachricht aus dem Landratssamt: In die Ortsdurchfahrt Schlachters kommt eine neue Ampel.

Im nächsten Jahr solle sie westlich der Einmündung in den Bahnweg gebaut werden, schreibt das Amt in einer Pressemitteilung. Das staatliche Bauamt in Kempten sei beauftragt. Die Kosten liegen bei etwa 30.000 Euro. Die Hälfte davon bezahle die Gemeinde Sigmarszell.

Lange Forderung wird wahr

Dass die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt in Schlachters verbessert wird, hatte Bürgermeister Agthe schon 2016 gefordert. Weil die Straße damals saniert wurde, hätten Eltern bei ihm angeregt, auch direkt eine „Querungshilfe“ zu bauen. Schon damals, so Agthe, habe das Bauamt in Kempten nur eine Ampel als „genehmigungsfähig“ erachtet. 2021 landete das Thema dann im Gemeinderat. Daraufhin prüfte das Staatliche Bauamt Kempten die Straße.

Dass eine Ampel sinnvoll ist, zeigt laut Jörg Agthe auch die aktuelle Verkehrszählung. 4000 Autos fahren demnach an manchen Tagen durch den Ortskern.

Wo genau die Ampel ab kommendem Jahr steht, ist noch nicht klar. Das müsse erst noch ermittelt werden, so Agthe. Sie werde zwischen der Kreuzung Hauptstraße/Bodenseestraße und dem Bahnweg aufgestellt.