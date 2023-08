Die Entscheidung über ein höchst umstrittenes Projekt ist gefallen: Die Alte Schule in Bösenreutin wird behutsam saniert, zu einem Bürger– und Vereinshaus umgebaut und erhält einen Anbau. Dies hat der Sigmarszeller Gemeinderat mit der knappen Mehrheit von sechs zu fünf Stimmen entschieden und damit einem Neubau eine Absage erteilt. Deswegen kam es am Ende der Sitzung zu einem kurzen Schlagabtausch zwischen Altbürgermeister Walter Matzner aus Bösenreutin und dem amtierenden Bürgermeister Jörg Agthe.

Drei Varianten für ein Bürger– und Vereinshaus standen im Raum: eine Sanierung der Alten Schule mit einem neuen Anbau in Richtung Friedhof, ein Abriss und Neubau an bestehender Stelle oder ein Neubau an anderer Stelle.

In der jüngsten Ratssitzung erläuterte Bürgermeister Agthe nochmals die wichtigsten Argumente aus seiner Sicht. Demnach spricht für die Sanierungsvariante vor allem die Finanzierbarkeit: Die Sanierung und ein unterkellerter Anbau würden geschätzt 2,7 Millionen Euro kosten. Und die Gemeinde darf dazu einen Zuschuss in Höhe von 80 Prozent der förderfähigen Kosten sowohl für die Sanierung als auch für den Anbau erwarten, weil die Regierung von Schwaben das Gebäude als ortsbildprägend einstuft und erhalten möchte.

Das sind die Argumente des Bürgermeisters

Ein Nachteil der Sanierung: Aus statischen Gründen kann das Obergeschoss nicht mehr als Saal, sondern nur noch kleinteilig genutzt werden. Deshalb soll ein neuer Saal in einem Anbau Richtung Friedhof entstehen, dazu diverse Zweck– und Vereinsräume im Keller.

Eine Hürde stellt zudem das Mesnerhaus dar, das direkt an die Alte Schule angebaut ist und der Kirche gehört. Hier müssen diverse Lärmschutzauflagen erfüllt werden, die die Gemeinde umgehen könnte, wenn sie das Mesnerhaus erwerben könnte. Denn dann würde es nach Angaben von Architekt Frieder Wurm nicht mehr als „fremde Einwirkungsstelle“ gelten. Der Gemeinderat macht sich aber keine großen Hoffnungen, dass die Kirchenverwaltung einen Erwerb ermöglicht.

Bei einem Abriss und Neubau an derselben Stelle wäre die Situation nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe jedoch noch schwieriger, weil dann der Bestandschutz verloren ginge und ein Neubau mit erheblichen Restriktionen verbunden wäre. Gleichzeitig bliebe die Lärmschutzproblematik erhalten. Hinzu kommen die Kosten, die für einen Neubau bislang auf 4,4 Millionen Euro geschätzt werden.

Ein Neubau an anderer Stelle, etwa hinter dem Bösenreutiner Feuerwehrhaus, hätte laut Agthe wiederum den Nachteil, dass dazu erst einmal ein Bebauungsplan aufgestellt und auch der Flächennutzungsplan geändert werden müsste. Die Kosten und der Zeitaufwand für die Bauleitplanung, Erschließung und ökologische Ausgleichsflächen kämen also noch oben drauf.

So argumentieren die Gemeinderäte

Es gibt aber auch ganz andere Meinungen zu diesem Thema. So befürwortet ein großer Teil des Gemeinderats einen Neubau und hegt erheblich Zweifel an den dafür genannten Kosten. „Ich glaube nicht, dass das soviel kostet“, erklärte Gemeinderätin Silke Stohr. So wie sie schlug auch Martin Rädler vor, die Alte Schule zu verkaufen und, wie er sagte, „woanders etwas Neues zu einem vernünftigen Preis zu bauen“.

Den Verkaufsabsichten hielt wiederum Theresia Gsell entgegen, dass auch ein Investor bei der Alten Schule vor denselben Restriktionen stünde wie die Gemeinde. „Wir haben so viele Großbaustellen, die richtig viel Geld kosten“, sagte sie und sprach sich aus Kostengründen für die Sanierungsvariante aus.

Jürgen Hartmann brachte indes einen neuen Vorschlag ins Spiel: Er regte an, ein reines Holzgebäude zu errichten, das günstiger wäre und womöglich bezuschusst werden könnte. Zudem schlug er wegen der unterschiedlichen Meinungen vor, das Thema in einem Bürgerentscheid klären zu lassen. Dafür fehle jedoch die Zeit, entgegnete Agthe. Bis es zu einem Bürgerentscheid komme, sei die Zusage für den Zuschuss abgelaufen.

Bürgermeister stellt Antrag zur Geschäftsordnung

Schließlich stellte der Bürgermeister selbst den Antrag zur Geschäftsordnung, jetzt über das Thema abzustimmen. Bei sechs zu fünf Stimmen beschloss der Gemeinderat, die Sanierungsvariante mit Hilfe von Fördergeldern umzusetzen. Außerdem beschloss das Gremium auf Anraten von Architekt Frieder Wurm, als nächsten Schritt eine Bauvoranfrage einzureichen, um rechtssichere Auskünfte in Bezug auf Brandschutz, Barrierefreiheit, Lärmschutz und Abstandsflächen zu bekommen.

Diese Aussage ist schlichtweg falsch. Bürgermeister Agthe

Am Ende der Sitzung meldete sich der ehemalige Bürgermeister Walter Matzner zu Wort. Er verknüpfte seine Enttäuschung über die Entscheidung mit Vorwürfen. So kritisierte er unter anderem, dass die Arbeitsgruppe seiner Ansicht nach nicht genügend in die Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen sei. Zudem behauptete er, dass für einen Neubau an anderer Stelle gar kein Bebauungsplan nötig sei, sondern eine Außenbereichssatzung genügen könnte.

„Diese Aussage ist schlichtweg falsch“, widersprach Bürgermeister Agthe, während auch einige Räte den Kopf schüttelten. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, bei dem Agthe bedauerte, dass sein Handeln grundsätzlich schlecht geredet werde. „Ich weiß nicht, wann du vom Konstrukteur zum Destrukteur wurdest“, sagte er direkt zu seinem Amtsvorgänger. Dieser wiederum verbat es sich eine derartige Bezeichnung für jemanden, „der sich fürs Dorf engagiert“, wie Matzner selbst sagte. Mit diesem Disput endete die Sitzung.