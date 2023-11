Er ist mehr als nur ein Bürgermeister: Jörg Agthes Leben ist die Gemeinde Sigmarszell. Mit unglaublichem Einsatz arbeitet er dort nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Ratgeber und Seelsorger für die rund 3000 Einwohner. Ein Mensch, der anderen das schenkt, was keiner mehr hat: Zeit.

Wie immer fährt Jörg Agthe mit seinem silberfarbenen, in die Jahre gekommenen Herrenrad durch die Gemeinde. Warnweste, Mütze, Helm, auf dem Gepäckträger sind Unterlagen festgeschnallt, dazu ein Stift mit Block. Im Ortsteil Tobel stoppt er. Er fragt seinen Mitradler: „Haben wir Zeit?“ Es ist mehr eine rhetorische Frage, denn die Antwort ist eigentlich klar.

Unter Verschwiegenheit erfährt er viele persönliche Dinge

Jörg Agthe hat immer Zeit. Zumindest nimmt er sich immer Zeit. Denn eigentlich hat auch er keine. Doch das ist nun nebensächlich. Er steigt vom Rad und klingelt am Haus einer älteren Dame. Eine gute halbe Stunde später hat er zwar immer noch keine konkrete Antwort auf seine Frage nach dem Breitbandausbau und dem Zugang zu ihrem Gebäude erhalten, dafür ist er aber um viele Anekdoten aus der Gemeinde und sehr persönlichen Informationen reicher.

Agthe ist trotzdem zufrieden. Denn er ist mehr als nur ein Bürgermeister. Er ist Seelsorger und Ratgeber. Er bietet auch Lebenshilfe, ist Mediator. Seine Expertise wird gesucht. Er gilt als fachlich äußerst versiert, belesen, gibt fundierte Antworten und Anregungen. Seinen Einschätzungen vertrauen die rund 3000 Einwohner Sigmarszells.

Oder mit seinem Arbeitsmotto: „Es sollte nie etwas auf den kurzfristigen Vorteil ausgelegt sein“, sagt Agthe. Deshalb wählt er langfristige, tragfähige Lösungen, wie er es umschreibt. Also immer ehrlich, fair und respektvoll ‐ auch wenn es manchmal unangenehm ist. Aber immer zuvorkommend, freundlich und auf Augenhöhe. Das sind Agthes Charakterzüge.

Agthe schwingt mit Gesprächspartnern mit

Und ‐ er gibt jedem Gesprächspartner das Gefühl, dass er sich nahezu endlos mit ihm unterhalten könnte. Er schwingt mit, weiß wie andere fühlen und denken. Ist sensibel. Das schafft Vertrauen. So erfährt er viel mehr als manch anderer.

Dabei hatte Agthe bis zum Jahr 2014 keinerlei Verbindung zur Gemeinde. Geboren und aufgewachsen ist er in Würzburg. Anschließend studiert er zuerst in Erlangen und Nürnberg internationale BWL. Das Studium schließt er erfolgreich ab.

Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in den USA wächst in ihm die Erkenntnis: Die Politik reizt ihn mehr als die Betriebswirtschaftslehre. So sitzt er erneut im Vorlesungssaal und studiert an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Politikwissenschaften. Vermutlich wäre er heute vielleicht Professor oder Wissenschaftler. Doch dann findet er bei einem Besuch in Kempten, wo seine Eltern inzwischen leben, eine Anzeige in der Allgäuer Zeitung. Die Gemeinde Sigmarszell sucht einen neuen Bürgermeister.

Vor rund zehn Jahren spontan als Bürgermeisterkandidat beworden

„Ich dachte, das ist eine verrückte Sache“, erinnert sich Agthe. Einblicke in die EU, den Land- und den Bundestag hatte er bereits. Die kommunale Ebene fehlte allerdings. Und so meldete er sich kurzerhand bei der Freien Bürgerschaft Sigmarszells, die einen Bürgermeisterkandidaten suchten.

Sieben oder acht Kandidaten seien zu einem Vorstellungsabend damals eingeladen worden. Vier seien aus dem Ort gekommen. Agthe selbst hinterließ als Fremder allerdings den nachhaltigsten Eindruck. Zwei Tage später war er Bürgermeisterkandidat. Bereits im ersten Wahlgang erhielt Agthe die absolute Mehrheit. Seit Mai 2014 setzt er sein Wahlmotto in die Tat um: „Ich will Bürgermeister für alle sein.“

Wenn Jörg Agthe mit seinem Fahrrad durch die Straßen der Gemeinde fährt, vergeht kaum eine Minute, in der er nicht winkt oder grüßt. Die Namen kennt er alle auswendig. „Hallo Bernhard“, „Wie geht’s Frau Schneider?“, „Was gibt es Neues, Inge?“. Mit Eselsbrücken behält er die Namen. „Ich versuche mit Gesichtern und Charaktereigenschaften eine Verbindung zu schaffen“, sagt Agthe. „Kenne ich noch einen Alexander, der beispielsweise auch gerne Tracht trägt? Ist der Herr Jäger tatsächlich auch ein Jäger?“ Trotzdem: Im Kopf von Jörg Agthe sausen die Gedanken und Ideen wie Flipperkugeln hin- und her.

Radfahren hilft Adrenalin und Cortisol abzubauen

Gerade deshalb ist für ihn das Fahrrad mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Durch die monotonen Bewegungen entspannt er sich. Er fährt deshalb bei Wind und Wetter zu den Terminen. „Am Anfang wurde ich dafür schon etwas belächelt“, gibt er zu. Inzwischen hätte sich das Bild jedoch gewandelt. Seine Leidenschaft für das umweltschonende Fortbewegungsmittel werde inzwischen von den Bürgern respektiert und gewürdigt.

Dabei bündelt er durch die Radfahrten seine Einfälle und entspannt gleichzeitig. Radeln ist für ihn Yoga für den Kopf. „Vor und nach einem stressigen Termin baue ich damit Adrenalin und Cortisol ab“, sagt Agthe. Aber das Rad ist nicht nur Meditation, sondern ein Fortbewegungsmittel, mit dem der 42-Jährige viel von der Gemeinde sieht. Immer wieder stoppt er, fotografiert, sammelt Eindrücke und notiert sich Sachen, die er erledigen will.

Das Bürgermeisterbüro: ein sortiertes Chaos

Gesammelt wird alles im Rathaus in Schlachters. Der Kommandozentrale. In seinem Büro stapeln sich Ordner, Ablagefächer und Papier. „Als ich begonnen habe, war nur ein Schrank gefüllt“, erinnert sich Agthe. Inzwischen wäre das Wort überfüllt treffender. Erstmalige Besucher in seinem Büro dürften deshalb leicht eine Reizüberflutung bekommen. Für Agthe ist es allerdings ein sortiertes Chaos. Denn zielgerichtet findet er dann doch immer schnell die passenden Dokumente.

Die Ränder seiner beiden Monitore quellen über mit gelben Erinnerungszetteln. Auf dem Schreibtisch stapeln sich die Post-its mit den wichtigsten Aufgaben und Rückrufen weiter. Unter und auf seinem Beistellschreibtisch dasselbe Bild: überall Akten, Ordner und Dokumente. Selbst vor der Heizung steht eine Ordnerreihe. Drei Haufen mit Dokumenten, Briefen und Akten liegen am rechten Schreibtischrand. Die Stapel mit den aktuellen Sachen. „Der Berg wächst über die Woche“, sagt Agthe. „Übers Wochenende versuche ich, wieder etwas abzuarbeiten. Aber ich schaffe es nicht mehr auf Null. Es kommt immer mehr herein.“

Unter 80 Wochenstunden werden es nie

90 bis 100 Stunden pro Woche stellt sich Agthe in den Dienst der Gemeinde ‐ aber selbst das reicht nicht mehr aus. 40 Stunden bekommt er lediglich bezahlt. Den Rest schenkt er Sigmarszell und seinen Bürgern. Im Sommer werde es ab und zu etwas ruhiger, sagt Agthe ‐ wobei das völlig untertrieben ist. „Unter 80 Wochenstunden komme ich auch da nicht.“ Es ist ein immenses Arbeitspensum. „Wenn ich davon erzähle, denken viele, ich bin krank“, sagt Agthe und fügt nachdenklich und selbstkritisch hinzu: „Vielleicht bin ich das auch.“

Eine Wohnung hat Agthe trotzdem. Er lebt in Schlachters, unweit des Rathauses. Weite Arbeitswege seien verlorene Zeit. „Meine Kollegen scherzen schon, ich solle ein Klappbett in meinem Büro aufstellen“, sagt Agthe. Aber das wäre ihm dann doch zu nahe am Arbeitsplatz. Denn Agthe ist sicher: Ein erholsamer Schlaf ist nur möglich, wenn das Umfeld passt. Und sein Büro erinnert ihn zu sehr an Arbeit. Etwas Abstand braucht der Workaholic dann doch ‐ auch wenn es nur kurz ist.

Denn fünf Stunden Schlaf pro Nacht müssen ausreichen. „Früher ging es mit weniger“, sagt Agthe. Doch er werde älter, scherzt er. Einen Urlaub gönnt er sich kaum. „Zusammen mit drei Freunden fahre ich jedes Jahr von Donnerstag bis Sonntag, ein verlängertes Wochenende, in ein anderes Land“, verrät er. „Das ist immer für Geist und Seele eine gute Abwechslung.“ Zu seinen Eltern nach Kempten reist er übers Wochenende ‐ einmal im Quartal. Den Besuch im Allgäu verbindet er allerdings mit weiteren Arbeitsterminen. Dazu besucht er einmal im Jahr seine Freunde in München.

Anerkennung als Antriebsquelle

Unweigerlich stellt sich die Frage: Warum gibt jemand sein Leben für eine Gemeinde, in der er nicht einmal seine Wurzeln hat? Bei dieser Frage leuchten die blauen Augen hinter Agthes Brille besonders eindringlich. Er beginnt zu erzählen. Es sprudelt nur so aus ihm heraus ‐ und wird zu einer Liebeserklärung an seine Wahlheimat. „Meine Antriebsquelle ist die Anerkennung“, sagt er. „Es gibt so viele positive Dinge, die Bürger motivieren mich, geben Kraft. Wenn ich merke, mein Körper wird müde, helfen mir solche Erlebnisse. Dann weckt die Psyche neue Kräfte.“ Das familiäre Dorfleben, die emsigen Ehrenamtlichen und die Wärme der Menschen ‐ das sind Agthes Energiequellen. Das alles bringt auch Entbehrungen mit sich: Für eine Partnerin gibt es deshalb keinen Platz.

Er bekommt seinen unermüdlichen Einsatz auch regelmäßig gespiegelt. Als Jörg Agthe wieder bei einer seiner unzähligen Gemeindetouren auf dem Rad bei einem Bürger in Hangnau anhält, schenkt dieser ihm ein Glas Honig. „Der ist gesund“, sagt der Anwohner und ergänzt „Wir brauchen Sie. Wir brauchen einen gesunden Bürgermeister.“ Agthe strahlt. „Auch aus solchen Gründen mache ich das“, sagt er. Für diese noch so winzige Liebeswürdigkeiten gibt er sein Leben und das kostbarste, was er hat: Zeit.