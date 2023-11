Seit rund drei Jahren versucht die Gemeinde Sigmarszell einen Radweg zu bauen, der die Teilorte Kinbach und Niederstaufen verbindet. Dabei ist der Verkehr dort für die Radfahrer eine enorme Gefahr. Doch das Vorhaben stockt wegen einer Frau.

Es schüttet wie aus Kübeln. Ein trüber Tag, tiefhängende Wolken, dazu schlechte Sicht. Als ein Radfahrer gerade von Kinbach kommend in Richtung Niederstaufen einbiegt, rollt ein Lastwagen von hinten heran ‐ und gleichzeitig kommt ein Auto entgegen. Jetzt wird es eng ‐ denn es gibt keine Fahrradspur.

An den beiden Leitplanken auf der rechten und linken Seite, quetschen sich die Verkehrsteilnehmer aneinander vorbei. Julia Eckart schaut aufmerksam zu. Sie kennt die Szene, weil sie es selbst mehrfach genauso erlebt hat.

„Radfahrt wird schnell lebensgefährlich“

„Wenn die Sonne tief steht oder Lastwagen von oben und unten kommen und keiner ausweichen will, dann wird es schnell lebensgefährlich“, sagt die Mutter aus Kinbach. Fast täglich ist sie mit dem Fahrrad auf der Strecke in Richtung Niederstaufen unterwegs. Die Kinder zum Kindergarten bringen, Musikunterricht, Verabredungen oder am Wochenende bei Radtouren: den rund 750 Meter langen Weg zwischen den beiden Teilorten von Sigmarszell befährt die Familie laufend.

Und mit dabei ist auch immer die Angst, einmal von einem Auto oder einem Lastwagen übersehen zu werden. Deshalb ist es nicht nur Eckarts großes Anliegen, sondern der aller Kinbacher, dass endlich ein Radweg ihr Ort mit Niederstaufen verbindet.

Das Anliegen deckt sich mit der Gemeinde. „Wir haben in den Jahren 2016 bis 2018 einen Teil des Geh- und Radwegs von Schlachters nach Niederstaufen gebaut“, erinnert sich Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe. 2016 wurde die Brücke über die Leiblach errichtet, 2017 die Serpentinenstraße nach Burgstall und 2018 die Unterführung zur Brücke.

Gemeinde will Lückenschluss endlich realisieren

Nun fehle noch der Lückenschluss des Geh- und Radwegs nach Niederstaufen. Der Gemeinderat gab dafür bereits grünes Licht, zudem wurde das Projekt in ein staatliches Förderprogramm aufgenommen, das 70 Prozent der Kosten übernehmen würde.

Der Weg hat eine Länge von insgesamt rund 750 Metern. Sechs Metern an Breite benötigt er, mit Streifen und Bankett, um staatlich gefördert zu werden. Der Geh- und Radweg ist auf der linken Seite bei Fahrtrichtung nach Niederstaufen geplant. Nach dem Bau wird der Radweg an den Freistaat Bayern überführt, der sich um den Unterhalt kümmert.

Verkehrsinsel ist in Niederstaufen geplant

In Niederstaufen ist zudem eine Querungshilfe geplant. Dazu soll eine Verkehrsinsel in der Mitte der Straße gebaut werden. Für alle Beteiligten wäre der Lückenschluss ein riesiger Gewinn, sagt Jörg Agthe.

Trotzdem rollten bislang noch keine Bagger an. Und das hat einen Grund: „Wir haben bereits mit allen Grundstückseigentümern gesprochen und auch mit den Behörden“, sagt Agthe. Mit fast allen gebe es Vorverträge. „Alle haben sich offen für dieses Projekt gezeigt“, sagt Agthe ‐ mit einer Einschränkung.

Eine Eigentümerin stellt sich quer

„Bei einer Erbengemeinschaft, denen ein Grundstück gehört, auf dem der Radweg führen soll, gibt es eine Eigentümerin, die nicht in der Gemeinde wohnt. Sie stimmt dem Vorhaben nicht zu“, verrät Agthe. Bereits seit dem Jahr 2020 laufen mit dieser Eigentümerin die Verhandlungen ‐ bislang aber vergebens. Das sei bis heute der Knackpunkt, weshalb es den Geh- und Radweg immer noch nicht gäbe.

Theoretisch könnten wir den Weg der Enteignung gehen. Jörg Agthe

Auf den Punkt gebracht: „Das Wohlwollen von Hunderten von Menschen hängt also von einer Person ab“, sagt Agthe. „Aber wir konnten auf dem Verhandlungsweg die Eigentümerin bislang nicht überzeugen. Aber wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben.“

Agthe will weiter im Dialog eine Lösung finden

So sei es ihm bereits in der Vergangenheit in stockenden Verhandlungen doch irgendwann noch gelungen, einen Kompromiss zu finden. „Das bleibt weiter mein Ziel: Im Dialog eine Lösung zu finden“, sagt Agthe. Bis zu einem Jahr gibt sich Agthe noch Zeit. Falls bis dahin keine gemeinsame Lösung gefunden sei, müsse man mit härteren Bandagen kämpfen. „Wir müssen den gordischen Knoten dann anders zerschlagen“, kündigt Agthe an.

„Theoretisch könnten wir den Weg der Enteignung gehen“, sagt Agthe. Die Eigentümerin würde dann den Wert erhalten, den ein Gutachter für das Grundstück ermittelt. Der Bodenrichtwert beträgt aktuell 3,30 Euro pro Quadratmeter.

Auf dem rund sechs Meter breiten Streifen dürfte zudem nichts errichtet werden. „Darauf wäre keine bauliche Anlage möglich, nicht einmal eine Garage oder ein Carport“, sagt Agthe.

Freigabe für Radweg für einen Bauplatz?

Jörg Agthe vermutet den Grund, warum sich die Eigentümerin sich seit drei Jahren gegen den Bau des Radwegs stemmt. Die Eigentümerin hätte gerne einen Bauplatz in der Gemeinde ‐ und hat dafür eine bestimmte Stelle auserkoren.

Ich hoffe, dass sie noch einmal über ihre Entscheidung nachdenkt. Julia Eckart

Einer von Agthes Vorgängern hätte in einem Gespräch mit der Eigentümerin erklärt, dass sie einen Bauantrag in diesem Außenbereich stellen dürfe. Das Kreisbauamt hätte dies allerdings untersagt, weil die Fläche im Außenbereich liege. „Es handelt sich bei ihr um kein privilegiertes Vorhaben, wie beispielsweise ein Forsthaus“, sagt Agthe. Heißt: Das Bauvorhaben ist so nicht durchsetzbar.

Allgemeinwohl scheint von Versprechen abhängig

„Die Auskunft einer meiner Vorgänger ist bedauerlich, aber wir können ihr deshalb nicht automatisch Baurecht geben“, sagt Agthe. Allerdings würde sich die Eigentümerin an die Aussage des ehemaligen Bürgermeisters von Sigmarszell klammern.

„Auf der einen Seite kann ich die Eigentümerin schon verstehen“, sagt Julia Eckart. Auf der anderen Seite sei es jedoch auch schwierig zu verstehen. „Ich hoffe, dass sie noch einmal über ihre Entscheidung nachdenkt“, sagt die Mutter aus Kinbach. „Sie erhält dafür ja Geld und könnte den Streifen sowieso nicht bebauen. Dazu wohnt sie ja nicht einmal in der Gemeinde.“

Kinbacher plädieren an die Vernunft

Für die Kinbacher wäre zumindest die Strecke zwischen ihrem Ort und der Einmündung nach Burgstall enorm wichtig. „Das ist dort mit den Leitplanken sehr gefährlich. Dieser Abschnitt wäre deshalb für uns ein großes Anliegen“, sagt Eckart. Nicht nur sie hofft jetzt auf ein Einlenken der Eigentümerin.