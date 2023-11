Die VG Sigmarszell belohnt ihre Mitarbeiter

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarzsell verstärkt ihre Bemühungen zur Personalbindung und -gewinnung. Die Verbandsräte haben jetzt beschlossen, die leistungsorientierte Bezahlung auf einen Spitzenwert im Landkreis Lindau anzuheben sowie Zuschüsse zu Fahrtkosten und zur Entgeltumwandlung zu gewähren. Diese drei Punkte gehören einem ganzen Bündel von Maßnahmen, die zu attraktiven Arbeitsbedingungen in der VG Sigmarszell beitragen sollen.

Regelmäßige Mitarbeitergespräche, kleine Gesten der Wertschätzung, nach Möglichkeit flexible Arbeitszeiten, gemeinsame Aktionen zur Förderung des Arbeitsklimas, Weiterbildungen, leistungsorientierte Bezahlung und seit der Energiekrise sogar kostenloser Tee und Kaffee: Geschäftsstellenleiterin Maria Jäger listete in der jüngsten VG-Sitzung Maßnahmen zur Personalbindung, -gewinnung und -entwicklung auf. „Die Frage ist: Tun wir schon genug oder können wir noch mehr tun?“, sagte sie.

Der Hintergrund: „Da der Konkurrenzkampf um gutes Personal immer größer wird, ist es umso wichtiger, die bestehenden tariflichen oder tarifverträglichen Möglichkeiten zu nutzen, um die Arbeitsplätze bei der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell so attraktiv wie möglich zu machen“, heißt es in den Sitzungsvorlagen. Die Verbandsräte sahen dies auch so und beschlossen drei zusätzliche Maßnahmen zum Teil einstimmig, zum Teil mit großer Mehrheit.

Erstens: Die VG Sigmarzell gibt mehr Geld für leistungsorientierte Bezahlung (LOB) aus. Bisher zahlt sie drei Prozent der ständigen Monatsentgelte in den sogenannten Leistungstopf ein, aus dem dann die Beschäftigten ihre Leistungszulagen erhalten. „Damit liegen wir im Landkreis Lindau weit vorne“, erklärte VG-Vorsitzender Hans Kern. Er berichtete, dass die meisten Gemeinden im Landkreis Lindau zwei Prozent zahlen, die auch der Tarifvertrag TVöD als Mindestanforderung stellt. Einige Gemeinden und Geschäftsstellen zahlen drei Prozent, lediglich die VG Weitnau liege bereits bei vier Prozent.

Jetzt erhöht auch die VG Sigmarszell ihr LOB-Volumen auf vier Prozent, also von 33.000 auf 44.0000 Euro im Jahr für ihre etwa 25 Voll- und Teilzeitkräfte. Wie Maria Jäger erklärte, werden etwa zwei Drittel dieses Betrags pauschal an die Mitarbeitenden ausgezahlt. Über die Verteilung des letzten Drittels entscheidet eine Bewertungskommission. Von der Erhöhung LOB-Volumens erhofft sich die Geschäftsstellenleiterin, dass sie auch mal eine außergewöhnliche Leistung im konkreten Einzelfall zum Beispiel mit einem Essensgutschein oder einer anderen Zuwendung unmittelbar belohnen kann.

Einige Verbandsräte gaben noch zu bedenken, dass die LOB auch zu Ungerechtigkeiten oder Unzufriedenheiten führen könne. „Ich weiß, dass es schwierig ist, Leistungen miteinander zu vergleichen“, sagte Maria Jäger daraufhin. „Deshalb haben wir das Zweidrittel-Eindrittel-System.“ Dadurch komme zum Ausdruck, dass alle im Team wichtig sind. Letztlich beschloss das Gremium die Erhöhung auf vier Prozent einstimmig.

Zweitens: Die VG Sigmarszell gewährt ihren Mitarbeitern künftig einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von zehn Cent pro gefahrenem Kilometer, jedoch maximal 49 Euro pro Monat - angelehnt an das 49-Euro-Ticket als derzeit günstigstes Verkehrsmittel. Da die meisten VG-Mitarbeiter in der Umgebung wohnen, werden die Kosten für diesen Zuschuss nach Angaben von Maria Jäger zwischen 6000 und 7500 Euro betragen.

Christian Heiling schlug vor, stattdessen einen pauschalen Betrag als Mobilitätszuschuss unabhängig von der gefahrenen Strecke zu gewähren - insbesondere im Hinblick auf diejenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. VG-Vorsitzender Hans Kern entgegnete: „Ein Mobilitätszuschuss für jemanden, der keine Kosten hat, ist nicht gerecht.“ Ziel sei es, diejenigen zu entlasten, die einen weiten Weg zur Arbeit haben. Bei zwei Gegenstimmen beschloss das Gremium den Fahrtkostenzuschuss von zehn Cent.

Drittens: Die VG Sigmarszell zahlt den Beschäftigten, die die Möglichkeit zur freiwilligen Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersvorsorge nutzen, einen Zuschuss. Im Grunde gibt die VG damit die eingesparten Sozialversicherungsbeiträge weiter. Die Höhe des Zuschusses ist nämlich abhängig von umgewandelten Entgelt und gedeckelt auf maximal 25 Euro pro Monat. Auch dies beschloss das Gremium einstimmig.