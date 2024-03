Mannshohe Bildtafeln, metergroße Holzgestelle und verstaubte Glaskugeln: In Niederstaufen ist das verloren geglaubte Heilige Grab - eine riesige bildliche Darstellung von Jesu Grablegung und Auferstehung - wieder aufgetaucht. Doch es gibt ein Problem.

Noch vor einigen Jahrzehnten war es Brauch gewesen, es in der Karwoche in der Dorfkirche aufzubauen. Doch jetzt gleicht es einem ungelösten Puzzle. Denn offenbar weiß niemand mehr, wie sich die Einzelteile zusammenfügen lassen. Ortsheimatpfleger Wolfgang Sutter und einige ältere Dorfbewohner wollen das Rätsel lösen und hoffen auf Unterstützung.

Wolfgang Sutter, Hans-Peter Feßler und der Ehrenbürger Ernst Maurer können sich noch daran erinnern, wie das Heilige Grab in ihrer Kindheit an Karfreitag für eine geradezu mystische Stimmung in der Kirche St. Peter und Paul gesorgt hat. Es stand zwischen dem Hochaltar und der Kommunionbank.

Die Kirche war verdunkelt, die Glocken schwiegen. Nur die bunten, mit Wasser gefüllten Glaskugeln des Heiligen Grabs waren beleuchtet und sorgten für eine geheimnisvolle Atmosphäre. „Niederstaufen hatte eines der schönsten Heiligen Gräber in der Gegend, vielleicht sogar das schönste“, sagt Ernst Maurer.

Im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten

Tatsächlich war es einst in vielen Kirchen üblich, die Grablegung Jesu und seine Auferstehung bildlich darzustellen - manchmal mit bescheidenen Mitteln, oft aber auch raumgreifend und opulent. Die Anfänge dieses Brauchtums siedelt Gerd Zimmer, Heimatpfleger von Weiler-Simmerberg, bereits im neunten Jahrhundert an. „Vor allem aber die Zeit der Gegenreformation und die Epoche des Barock liebten dieses Thema und entfalteten es in einer sakralen Prachtdarstellung“, schreibt er in einem Beitrag auf der Internetseite des Heimattags Lindau.

Wie dieses Brauchtum etwa bis Mitte des vorigen Jahrhunderts im Alpenraum gepflegt wurde, erläutert Christa Pfanner, Ortsheimatpflegerin von Scheidegg-Scheffau, ebenfalls auf der Website des Heimattags. Demnach wurden am Gründonnerstag und Karfreitag die geweihten Hostien im Inneren des Heiligen Grabes aufbewahrt, am Karfreitag legte man den Corpus Christi in die Grabkammer.

„In der Osternacht wurde der Leichnam Christi verborgen und der Auferstandene erschien, wobei sogar extra installierte Aufzüge zum Einsatz kamen. Bei der Gestaltung dieses aufregenden Augenblicks waren der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Man arbeitete mit Geräuschen und bengalischem Feuer, so dass die Inszenierung nicht selten zum Volksvergnügen verkam. Das fand nicht bei allen Anklang“, schildert Christa Pfanner die allgemeinen Gepflogenheiten.

Seit der Liturgiereform Mitte der 1950er Jahre durften die Hostien laut Pfanner nicht mehr in den Heiligen Gräber aufbewahrt werden. Diese verloren damit ihren Sinn und gerieten im Laufe der Zeit in Vergessenheit.

Es gibt noch mehr Teile als vermutet

Doch es gibt sie noch, beispielsweise in Ellhofen und in Scheffau. Als das Heilige Grab in Scheffau in jüngerer Vergangenheit restauriert und wieder aufgestellt wurde, weckte dies bei Wolfgang Sutter Erinnerungen an das Niederstaufener Heilige Grab.

Er hatte es als Ministrant gegen Ende der 1950er Jahre noch selbst erlebt. Danach sei es in der Alten Schule gelagert worden, die schon vor einigen Jahrzehnten abgerissen wurde. „Deshalb dachte ich, dass es verloren ist“, berichtet der Heimatpfleger.

In einem Gespräch mit dem Kirchenpfleger Hans Frey stellte sich nun heraus, dass sich auf dem Dachboden des Niederstaufener Pfarrhofs noch Bildtafeln des Heiligen Grab befinden. Von nun an wurde die Geschichte immer spannender: „Wir stellten fest, dass noch viel mehr Teile vorhanden sind als vermutet. Womöglich ist es sogar vollständig“, sagt Sutter.

Bei einem Ortstermin auf dem Dachboden zählten Sutter, Maurer, Feßler und Frey insgesamt 14 Bildtafeln mit überdimensional großen Darstellungen von Jesu Leichnam, vom Auferstandenen, von Engeln und Grabwächtern.

Sie wirken wie Theaterkulissen. Manche Darstellungen sind direkt auf Holz aufgemalt, manche auf Leinwand. Zudem entdeckten die Männer Hölzer, die mehrere Meter lang sind und wohl als Rahmen dienten, sowie ein Gestell, das möglicherweise als Aufzug fürs Auferstehungsbild genutzt wurde.

Es gibt noch einige Rätsel - und ein Problem

In einem Weidenkorb lagern verstaubte Glaskugeln, und auf Brettern sind noch uralte Fassungen für die elektrische Beleuchtung montiert. Die Größe der Einzelteile lässt darauf schließen, dass das Heilige Grab im ausgebauten Zustand eine Grundfläche von mehreren Quadratmetern umfasste. Es muss also den Platz zwischen Hochalter und Kommunionbank in der Kirche weitgehend ausgefüllt haben.

Die Männer möchten das Heilige Grab mit Hilfe der Bevölkerung aus dem Dornröschenschlaf wecken. Derzeit stehen sie noch am Anfang ihrer Recherchen und damit vor einigen Rätseln. Sie wissen zum Beispiel nicht, wie alt die Bildtafeln sind und wo sie gefertigt wurden.

Auch in einer Jubiläumsschrift über die Kirche finden sich keine Hinweise darauf. Aufschriften auf der Rückseite der Bildtafeln interpretiert Sutter spontan so, dass die Einzelteile wohl an den einstigen Bahnhof in Schlachters geliefert worden sind.

Das größte Problem ist derzeit aber, dass offenbar niemand weiß, wie das Heilige Grab aufgebaut wird. Zwar sind die Bildtafeln nummeriert. Aber die vagen Erinnerungen aus Kindheitstagen reichen nicht aus, um dieses riesige Puzzle zusammensetzen zu können.

Jetzt ruhen die Hoffnungen darauf, dass jemand noch ein Foto hat, auf dem das Heilige Grab im aufgebauten Zustand zu sehen ist. Wer diesbezüglich weiterhelfen kann, möge sich beim Niederstaufener Ortsheimatpfleger Wolfgang Sutter melden.