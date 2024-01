Wohnungen sind knapp. Eine Familie aus Sigmarszell hat eine gute Lösung gefunden: Die Tochter möchte mit Mann und Kind den Dachboden des Elternhauses ausbauen. Das Gesetz legt ihnen aber Steine in den Weg. Denn der Hof steht im Außenbereich. Jetzt müssen Städteplaner und Naturschutzbehörde anrücken. Das Prozedere kostet viel Geld und dauert lange.

Vera Schöllhorn, ihr Mann und ihre kleine Tochter brauchen dringend eine neue Wohnung. Die kleine Dreizimmerwohnung in Wangen hat nicht einmal Platz für ein Kinderzimmer. „Wir sind dort recht beengt“, sagt Vera Schöllhorn. Über ein zweites Kind können sie und ihr Mann aufgrund der Wohnsituation erst gar nicht nachdenken. Außerdem möchte die Sigmarszellerin zurück in ihre Heimat ziehen.

Das Dach muss sowieso gemacht werden und so könnten wir alles auf einen Rutsch machen. Vera Schöllhorn

Eine Lösung gibt es eigentlich schon. Außerhalb des Dorfes, direkt an der Leiblach, hat ihre Familie einen Hof, betrieben wird er nur noch zum Teil. In dem großen Haus, in dem früher die ganze Großfamilie gewohnt hat, leben mittlerweile nur noch Vera Schöllhorns Mutter Inge Herzig und ihre Schwester Sandra mit ihrer Familie.

Sogar Leitungen sind schon verlegt

Genug Platz wäre also da. „Sandra möchte das Haus mal nicht alleine übernehmen und so könnten wir es uns später aufteilen“, sagt die Sigmarszellerin. Sie und ihr Mann wollen den Dachboden ausbauen. „Das Dach muss sowieso gemacht werden und so könnten wir alles auf einen Rutsch machen.“

Sogar Leitungen sind schon verlegt. Die Generationen vor ihnen haben mitgedacht, sagt Inge Herzig. Die junge Familie will Wände in den großen Raum ziehen und daraus eine Vierzimmerwohnung machen. Auch Solarzellen auf dem Dach sind geplant. Ein perfekter Plan, findet Vera Schöllhorn.

Das Landratsamt lehnte den Bauantrag der Familie trotzdem ab - und beruft sich auf das Gesetz. Die Begründung: Eine dritte Wohneinheit ist in einem Wohnhaus im Außenbereich nicht erlaubt. So regelt es das Baugesetzbuch. Der Gesetzgeber sehe vor, dass Außenbereiche grundsätzlich von Bebauung freizuhalten sind, schreibt Angela Wolf, Pressesprecherin des Landratsamts auf Anfrage. Es sollten keine „Splittersiedlungen“ entstehen, erweitert oder verfestigt werden.

Ausnahmen: Nicht erlaubt.

Die Sigmarszeller Familie kann das nicht nachvollziehen. Schließlich wohnt die Familie dort seit vielen Generationen. „Warum dürfen wir keine drei Wohneinheiten in einem Haus haben, wenn es Wohnungsnot hat?“, fragt sich Inge Herzig. Wenn es um ein neues Haus nebenan gehen würde, hätte sie Verständnis. So aber nicht.

Zum konkreten Fall könne sie keine Auskunft geben, aber Ausnahmen seien nicht möglich, schreibt Angela Wolf. Auch die Erweiterung auf zwei Wohneinheiten sei nur erlaubt, wenn diese im Verhältnis zum vorhandenen Gebäude steht und „unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse angemessen ist.“

Die Sigmarszeller Familie findet, dass diese Regelungen an der Realität vorbeigehen. Denn ihr Haus ist groß und bietet eigentlich viel mehr Platz, als aktuell genutzt wird.

15.000 Euro für ein Verfahren, das lange dauert

Jetzt muss die Familie aber den längeren und teureren Weg gehen. Es muss eine Außenbereichssatzung erstellt werden. Erste Schritte hat der Sigmarszeller Gemeinderat bereits durchgewunken. Jetzt muss ein Städtebauplaner das Grundstück begutachten und auch die Naturschutzbehörde muss ihre Einwilligung geben. Der Klärteich auf dem Grundstück der Familie müsse dann auch geprüft werden. „Die Anlage wurde aber letztes Jahr schon abgenommen“, sagt Inge Herzig.

Das Verfahren zahlen muss die Familie selbst. Sie rechnet mit etwa 15.000 Euro. Außerdem verschiebt sich das Projekt um mindestens ein Jahr nach hinten. Zeit, in der die junge Familie auf ihr neues Zuhause warten muss.