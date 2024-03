Es wird noch lange dauern, bis in der Gemeinde Sigmarszell alle Häuser an schnelles Internet angebunden sind. Zwar geht es hier beim Breitbandausbau schon seit mehreren Jahren Schritt für Schritt voran, vor allem mit Hilfe von Fördermitteln. Aber es waren immer wieder auch Kurskorrekturen erforderlich. Warum jetzt erneut eine Hürde zu überwinden ist.

Ohne Internet geht heutzutage fast nichts mehr. Doch der Breitbandausbau ist teuer - besonders in ländlichen Regionen. Damit sie in der digitalen Entwicklung nicht abgehängt werden, haben Bund und Länder immer wieder Förderprogramme aufgelegt. Sie sollen dort greifen, wo ein Breitbandausbau unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht möglich ist.

Die Gemeinde Sigmarszell hat diese Chance für ihre vielen kleinen Weiler und verstreuten Gehöfte schon vor mehreren Jahren erkannt und genutzt. Das hat zur Folge, dass im Sigmarszeller Gemeindegebiet viele kleine Ortsteile wie zum Beispiel Egghalden, Kinbach oder Dornach inzwischen besser mit schnellem Internet versorgt sind als die Kernbereiche. Möglich gemacht haben dies in den vergangenen Jahren das bayerische Breitbandförderverfahren und das sogenannte Höfebonus-Programm.

„Verbindliche Ausbauzusage“ zurückgenommen

Seither suchte die Gemeinde Sigmarzsell nach weiteren Wegen, um den Breitbandausbau voranzubringen. Dazu waren verschiedene Modelle im Gespräch gewesen. Zuletzt hatte sich die Gemeinden Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler entschieden, beim eigenwirtschaftlichen Breitbandausbau mit der Firma NetComBW zusammenzuarbeiten und parallel dazu in das sogenannte Gigabitförderverfahren einzusteigen, um mit dessen Hilfe die dann noch bestehenden Versorgungslücken zu schließen. Konkret hatte die Gemeinde Sigmarszell dazu bisher 217 förderfähige Adressen ermittelt.

„Wir sind als einzige Gemeinde im Landkreis Lindau im Bundesförderverfahren zum Zug gekommen“: Bürgermeister Jörg Agthe (Foto: Christian Flemming )

Die NetComBW wiederum hätte nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe in den Jahren 2024 und 2025 im Sigmarszeller Gemeindegebiet rund 380 Adressen erschließen sollen. Doch daraus wird jetzt nichts. Wie Agthe in der jüngsten Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats mitteilte, hat die NetComBW ihre „verbindliche Ausbauzusage“ zurückgenommen mit der Begründung, dass sie zuerst „den Ausbau in ihren Kernnetzgebieten prüfen“ werde.

Einzige Gemeinde, die im Bundesförderverfahren zum Zug kommt

Der Lichtblick für Sigmarszell ist jetzt das Gigabitförderprogramm: „Wir sind als einzige Gemeinde im Landkreis Lindau im Bundesförderverfahren zum Zug gekommen“, berichtete Agthe mit Freude. Diese Chance wollen er und der Gemeinderat jetzt nach der Absage der NetComBW verstärkt nutzen, während Hergensweiler und Weißensberg leer ausgehen.

Ein Fachplanungsbüro hat nach der Absage der NetComBW inzwischen ermittelt, dass die Gemeinde Sigmarszell zusätzlich zu den bisherigen 217 Adressen nochmals 186 Adressen für das Förderprogramm nachmelden könne. Das sind zwar viel weniger, als für den Ausbau durch die NetComBW vorgesehen waren. Aber immerhin könnten nach jetzigem Stand insgesamt 403 Sigmarszeller Adressen mit Hilfe der Gigabitförderung ans Glasfasernetz angebunden werden.

Diese Bereiche werden profitieren

Profitieren werden davon laut einer Übersichtskarte des Planungsbüros vor allem Außenbereiche und der Kernort von Niederstaufen, Bereiche von Heimholz, Teile von Schlachters und das dortige Neubaugebiet „An der Wiesenstraße“, Thumen, das Kirchdorf Sigmarszell, Teile von „Auf der Scheibe“ und Witzigmänn sowie ein kleiner Teil von Bösenreutin. Ein Großteil dieser Adressen erreicht schon jetzt mehr als 100 Mbit pro Sekunde im Download, fast ein Drittel gilt aber als „Weißer Fleck“ mit weniger als 30 Mbit/s.

Wir haben noch viel vor uns. Jörg Agthe

Die Kosten für die Erschließung dieser 403 Adressen belaufen sich laut Berechnungen des Planungsbüros voraussichtlich auf rund 2,82 Millionen Euro. Bürgermeister Agthe geht davon aus, dass davon 90 Prozent von den Gigabitfördermitteln von Bund und Freistaat abgedeckt werden. An der Gemeinde bliebe dann noch ein Eigenanteil in Höhe von rund 282 000 Euro hängen. Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, diesen Weg zu gehen und Förderantrag in diesem Sinne zu erweitern.

Dennoch werden in etlichen Bereichen der Gemeinde Sigmarszell immer noch keine hohen Datenübertragungsraten verfügbar sein. „Wir haben noch viel vor uns“, sagte Agthe auf Anfrage der Lindauer Zeitung. Die Bereiche, die für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau infrage kommen und deshalb nicht förderfähig sind, müssten jetzt erneut ausgeschrieben werden.