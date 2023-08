Zwei Tage wird gefeiert

Blasmusik und Gottesdienst: Das ist beim Musikfest in Niederstaufen geboten

Sigmarszell / Lesedauer: 2 min

Tage voller Blasmusik und Spaß: Das Musikfest in Niederstaufen gibt es schon lange und ist noch immer erfolgreich. Auf was sich die Veranstalter am meisten freuen.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 05:00 Von: Susi Donner