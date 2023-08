Bestattungsgebühren steigen stark an

Die Bestattungsgebühren in der Gemeinde Sigmarszell klettern zum Teil steil nach oben. Insbesondere Erdbestattungen werden wesentlich teurer. Begründet wird die Gebührenerhöhung mit den steigenden Fix– und Nebenkosten, die dem Bestattungsunternehmen für die Grabtechnik entstehen.

Für die Bestattung in einem Normalgrab (Öffnen, Schließen, Dekoration) steigen die Gebühren von derzeit 381 auf 714 Euro, für eine Bestattung im Tiefgrab von 479 auf 833 Euro. Moderater fällt die Gebührenerhöhung für Urnenbeisetzungen aus: Sie kosten künftig 178,50 statt bisher 130,90. Eine Urnenbeisetzung im Gemeinschaftsgrab wird mit 65,45 (bisher 53,55) Euro berechnet. „Bei diesen Gebühren wird nur das weitergegeben, was der Bestatter an Mehrkosten hat. Von der Verwaltung werden keine Mehrkosten weitergeben“, erklärte Bürgermeister Jörg Agthe. Das in Sigmarszell tätige Bestattungsunternehmen garantiere die neuen Preise für zwei Jahre. Zuletzt seien die Bestattungsgebühren im Jahr 2017 angehoben worden.

Einige Gemeinderäte mussten angesichts dieser Zahlen schwer schlucken. Theresia Gsell fand sie „schwierig“. Bernhard Krepold nannte sie „heftig, fast schon unverschämt“. René Miller hingegen bezeichnete die Preise als „fair“. Letztlich stimmte die Mehrheit (acht zu zwei Stimmen) der Gebührenerhöhung zu.