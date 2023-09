Auf dem Hof der Familie Halder geht’s rund

Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, soll es rund gehen in Heimholz/Sigmarszell. Auf dem Hof der Familie Halder werden internationale Raritäten aus der Oldtimer-Szene zum „1. Oldtimer & Raritätenfestival“ erwartet. Dort soll es an diesem Wochenende nicht nur Live-Musik, Bewirtung und Kinderprogramm geben, sondern vor allem zahlreiche Vorführungen alter Maschinen in Betrieb, ist der Veranstaltungsankündigung zu entnehmen.

Ein besonderes Spektakel ist das Nachtackern am Samstagabend bei Einbruch der Dunkelheit. Dabei wird mit mehreren „Lanz Bulldog Glühkopf“ je ein historischer Ackerpflug betrieben. Bei vollem Lastbetrieb sollte dann zu sehen sein, wie der Bulldog aus seinem nach oben gerichteten Auspuff glüht und feuert. Auch die Musiker der „4 Lustigen 5“ werden Vollgas geben und den Abend stimmungsvoll bis 0 Uhr gestalten .

Am Sonntag startet ab 10 Uhr die „Hurahagel Musik“ mit einem zünftigen Frühschoppen. Unter anderem wird es „Ochs am Spieß“ und frisch gezapftes Bier aus der „Meckatzer Durstwehr“ geben, einem alten Feuerwehr-Spritzenwagen, der von Meckatzer mit einer Zapfanlage ausgerüstet wurde.

Es werden ‐ bei angesagt ‐ schönem Wetter viele tolle Fahrzeuge erwartet, von alten Fahrrädern bis zum historischen Lkw ‐ jeder ist dazu willkommen. Über den Tag verteilt werden diverse Vorführungen von Maschinen stattfinden. Für die kleinen Gäste gibt es ein tolles historisches Karussell, eine Hüpfburg und Kinderschminken. Der Eintritt ist frei. Der Frauenbund Sigmarszell übernimmt das Angebot von Kaffee und Kuchen und spendet den Erlös für einen sozialen Zweck. Der Erlös des Festes geht an die Freiwillige Feuerwehr Sigmarszell, die sich bereit erklärt hat, das Fest als Veranstalter und mit Helfern zu übernehmen.