Sigmarszell

Altreifen im Wald bei Schlachters illegal entsorgt

Sigmarszell / Lesedauer: 1 min

Von einem Zeugen wurden am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Schlachters und Heimholz und dem Gemeindegebiet Hergensweiler und Altis, 25 Altreifen an einem Forstwegrand aufgefunden. Auffällig an den Reifen war dem Bericht der Lindauer Polizei zufolge, dass diese von den Felgen herausgetrennt wurden, da die Reifenflanken fehlten.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 14:04 Von: Lindauer Zeitung