„Wenn ich den Spaten in die Erde stecke, vergieße ich Tränen.“ Julian Krause freut sich auf ein Abenteuer, das vielen zu riskant ist. Er und seine Frau bauen ein Haus — trotz hoher Baukosten und Zinsen. Warum tun sie sich das an?

Sie haben lange gesucht, bis sie das richtige Grundstück gefunden haben. Als sie in Niederstaufen den Zuschlag bekommen, fühlt es sich an wie ein Sechser im Lotto an. „Es ist mein Lebenstraum“, sagt Krause.

Seine beiden Töchter Ava (5) und Kayla (1) sollten im Grünen aufwachsen. Julian Krause weiß, was es wert ist, wenn man einfach raus kann in die Natur. „Das ist Freiheit“, sagt der 35–Jährige, der selbst in Niederstaufen aufgewachsen ist. „Da habe ich die schönsten Erinnerungen.“

2000 Euro Miete in London

Er hat in London studiert, dort seine Frau Jena kennengelernt und mit ihr ein Kaffeeunternehmen aufgebaut. In London bezahlten sie 2000 Euro Miete für eine 90–Quadratmeter–Wohnung — ein Altbau ohne Charme, dafür mit Aufputzleitungen.

Nach sieben Jahren sollte es einen Neustart in der Heimat geben. Die Familie wäre auch gern nach Lindau gezogen, aber die Preise waren ihnen zu hoch. Als sie ihr Grundstück im Einheimischen–Vergabeverfahren der Gemeinde Sigmarszell bekamen, war die Welt noch eine andere: 2021 lagen die Zinsen noch bei 1,2 Prozent, die Banken vergaben Kredite großzügig. „Jetzt haben wir eine hohe Eigenkapitalquote und die Zinsen liegen bei knapp vier Prozent“, weiß Julian Krause.

Wer hat schon 7500 Euro netto?

Der Unternehmer ist ein guter Rechner: Gehe man von 500.000 Euro für ein durchschnittliches Einfamilienhaus (ohne Grundstück) sowie vier Prozent Zins und drei Prozent Tilgung aus, belaufen sich die Kosten auf rund 30.000 Euro im Jahr. Das wäre eine Belastung von 2500 Euro im Monat. Wenn die maximale Monatsrate, wie es empfohlen wird, ein Drittel des monatlichen Nettohaushaltseinkommens nicht überschreiten sollte, müssten Bauherren 7500 Euro netto in der Tasche haben. „Da kenne ich nicht viele“, sagt Krause.

Kein Wunder, dass immer mehr Menschen ihren Traum vom Eigenheim aufgeben müssen. Die Zahl der Baugenehmigungen ist im Frühjahr 2022 in Deutschland so stark eingebrochen wie seit 16 Jahren nicht mehr. Laut statistischem Bundesamt gab es bei den Einfamilienhäusern einen Rückgang von rund 30 Prozent.

Auch hier bauen weniger

Wie das städtische Bauamt Lindau mitteilt, erteilte es 2022 noch 183 Baugenehmigungen, dieses Jahr waren es bis Juni nur 56. Selbst wenn bis Jahresende noch einmal so viele dazukommen sollten, liegt die Zahl der Baugenehmigungen deutlich unter denen des Vorjahres.

Auch in Sigmarszell, wo Julian Krause baut, habe die Nachfrage nach Bauplätzen im Vergleich zu den Vorjahren spürbar abgenommen, sagt Bürgermeister Jörg Agthe. Es falle auf, „dass viele, die sich ursprünglich interessiert hatten, ihre Bewerbung zurückziehen müssen oder auf diese verzichten“, weil sie keine Finanzierungsbestätigung ihrer Bank erhalten.

Josef Hodrus, Vorstandssprecher der Volksbank Allgäu–Oberschwaben, kennt das Problem. „Das Neugeschäft bei den Baufinanzierungen ist 2023 eingebrochen“, sagt er. Im ersten Quartal dieses Jahres habe seine Bank rund die Hälfte weniger Baukredite vergeben. Außerdem müssten sie auch mehr Kreditanfragen absagen, wenn sich zeige, dass Familien Zins und Tilgung nicht stemmen könnten.

Das scheint unsere eine Chance zu sein. Julian Krause

Die gestiegenen Kosten machen auch Familie Krause zu schaffen. Aber ihren Traum aufgeben, das kam für sie bisher nicht infrage. „Das scheint unsere eine Chance zu sein“, sagt Julian Krause. Die Chance, dass die Kinder in der Nähe der Großeltern aufwachsen und die Familie genug Platz hat, um noch wachsen zu können. „Wir haben drei Kinderzimmer geplant.“

Wenn der 35–Jährige von seinem Haus schwärmt, bremst er sich zwischendurch selber ein. Dann scheint es fast, als bekomme er ein schlechtes Gewissen. Er weiß, dass freistehende Einfamilienhäuser in der Kritik stehen, weil sie viel Platz brauchen, aber nur vergleichsweise wenigen Menschen Wohnraum bieten. Aber er wolle seiner Familie ein Zuhause bauen, einen Rückzugsort, in dem „Krauses Werte gelebt werden“ — ganz egal, wie verrückt die Welt draußen ist.

Was lässt sich mit dem Budget verwirklichen?

Stolz zeigt er die Pläne, die ein Architekt von den Philippinen, der Heimat seiner Frau, erstellt hat. „Es ist kein Schloss“, meint er. Aber ein modernes Haus im amerikanischen Stil mit integriertem Carport. An alles ist gedacht, bleibt nur eine Frage: „Was lässt sich mit unserem Budget davon verwirklichen?“

Schlüsselfertig zu bauen, scheidet aus. Zu teuer. Der junge Familienvater setzt auf Regieleistungen. Die Handwerker, die er für die einzelnen Gewerke braucht, kommen aus dem Dorf und aus der Gegend. Man kennt sich.

Doch auch die gestiegenen Materialpreise machen ihm zu schaffen. Nach Angaben des statistischen Bundesamtes sind die Preise für den Bau von Wohngebäuden 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 16 Prozent gestiegen — so stark wie noch nie. Es verteuerten sich besonders Baustoffe wie Stahl, Stahlerzeugnisse oder Glas, die energieintensiv hergestellt werden.

Den Traum, eine staatliche Förderung in Form eines zinsgünstigen Darlehns zu bekommen, haben Krauses schon beerdigt. Um eine Förderung für ein Effizienzhaus–Stufe 40 zu bekommen, seien die Hürden zu hoch. „Das ist kaum zu schaffen“, sagt Krause, der alles genau durchgerechnet hat. Wenn er die damit verbunden Mehrkosten berücksichtigt, „würden wir bei Null auskommen“. Aber vermutlich länger für den Bau brauchen.

„Die Lernkurve ist steil“, sagt Krause, der sich nun mit Dingen beschäftigen muss, von denen er vorher nur wenig Ahnung hatte. Was er jetzt schon weiß: Dass es wichtig ist, richtige Partner und Ratgeber zu finden, um seinen Traum zu verwirklichen. „Es geht nicht allein.“

Alle packen mit an

Für Krauses ist der Hausbau nur mit „extremen Eigenleistungen“ zu schaffen. Alle packen mit an, Eltern, Schwiegereltern, die ganze „erweiterte Familie“. So ist der Plan.

Bald steht der erste Spatenstich an, bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen. Das Abenteuer fängt erst an.