Vor viereinhalb Jahren hat Liliane Baumgardt sich einen Traum erfüllt: Sie übernahm eine Apotheke auf dem Land. Dafür ist sie mit ihrer Familie von Dortmund an den Bodensee gezogen ‐ und verhinderte damit die Schließung der letzten Apotheke in Sigmarszell. Aber aus dem Traum ist teilweise ein Albtraum geworden: Personal fehlt und 80-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit.

9.30 Uhr, an einem verregneten Oktobermorgen: Der Parkplatz der Christophorus Apotheke in Schlachters ist voll. Drinnen stehen die Kunden Schlange. Liliane Baumgardt und ihre Mitarbeiterinnen haben viel zu tun. Weil sie das Medikament für eine Kundin erst bestellen muss, bietet die Mitarbeiterin der Frau die Lieferung nach Hause an. Die Kundin nimmt dankend an. „Mit der Übernahme habe ich den Botendienst ausgebaut“, sagt Liliane Baumgardt. Eine gute Versorgung auf dem Land sei ihr wichtig.

Aber nicht jedes Medikament kann so einfach nachgeliefert werden. Viele sind schlichtweg nicht verfügbar. Die Apothekerin hat eine Liste mit 200 Medikamenten, die es aktuell nicht gibt. „Jedes dritte Rezept ist betroffen.“

Nicht einmal alle Nasensprays in der Schublade

Der Medikamentenmangel macht der 55-Jährigen und ihrem Team viel zusätzliche Arbeit. Vor allem Antibiotika, Blutdruckmedikamente und Schmerzmittel fehlen. Es gebe aber eigentlich keine Medikamenten-Gruppe, in der alles verfügbar ist. „Nicht einmal das vom Kunden gewünschte Nasenspray ist immer da.“

Gibt es ein Medikament nicht, müssen die Mitarbeiter improvisieren und Alternativen suchen. Und das dauert. Die Lieferengpässe auszugleichen, koste eine Apotheke etwa acht Stunden pro Woche, sagt der Sprecher des bayerischen Apothekerverbands, Thomas Metz. „Das ist im Grunde eine Mitarbeiterin mehr.“

Dazu komme immer mehr bürokratischer Aufwand für die Apotheken. Seit einiger Zeit müsse zum Beispiel jede Verpackung auf Fälschung überprüft werden. „Das sind zusätzliche Arbeitsvorgänge“, sagt der Verbandssprecher.

Büroarbeiten bis in die Nacht

Mittlerweile sind für die Apothekerin in Schlachters 80-Stunden-Wochen keine Seltenheit. Arbeiten auf Hochtouren während der Coronakrise, Büroarbeiten bis spät in die Nacht und wenig Urlaub zehren an den Kräften. So sehr sie ihre Kunden lieb gewonnen hat und die Arbeit in der Apotheke schätzt: „Ich bin erschöpft“, sagt Baumgardt.

Irgendwann geht auch das nicht mehr. Thomas Metz

Denn das Personal ist knapp. Vor einigen Monaten kündigte eine Mitarbeiterin. Die leere Stelle konnte nicht wieder besetzt werden, weil sich einfach niemand bewarb. Damit ihr Team nicht allzu viele Überstunden machen musste, versuchte Liliane Baumgardt auszugleichen.

„Wenn die Fachkräfte fehlen, kann der Apotheker sich aufreiben“, sagt Metz, dessen Verband bayernweit einen Rückgang an Apotheken beobachtet. „Aber irgendwann geht auch das nicht mehr.“

Auch Liliane Baumgardt ist an ihre Grenzen gestoßen. Die Apothekerin musste einen Entschluss fassen: Seit Oktober hat ihre Apotheke samstags geschlossen, Notdienste übernimmt die Apotheke aber noch. Einfach ist ihr die Entscheidung nicht gefallen, sagt die 55-Jährige. Aber die Kunden hätten verständnisvoll reagiert.

Verlust für Bürger

Bürgermeister Jörg Agthe kann die Entscheidung nachvollziehen. Er sieht trotzdem einen Verlust „nicht nur für die Bürger aus meiner Gemeinde, sondern auch vieler Bürger der Nachbargemeinden, die die gute Beratung und schnelle Versorgung über die Christophorus-Apotheke sehr schätzen“, so Agthe.

Das gelte vor allem für Familien und Ältere, „die etwas auf die Schnelle benötigen oder nicht immer den Fahrtweg nach Lindau organisieren können“. Wer nach dem Arztbesuch etwas braucht, könne direkt nebenan in der Apotheke das Rezept einlösen.

Aber alle jammern, dass sie kein Personal finden. Lena Jost

Das Personalproblem gebe es schon lange, aber in letzter Zeit spitzt es sich zu, sagt Lena Jost, Inhaberin der Steigapotheke in Lindau und Sprecherin der Apotheker. Noch gebe es keine Kürzungen der Öffnungszeiten oder Schließungen in Lindauer Apotheken, sagt Jost. „Aber alle jammern, dass sie kein Personal finden.“

Lena Jost geht von einem Nachwuchsproblem aus. „Wir können nicht so viel bieten“, sagt sie. Der Beruf des Apothekers sowie der des pharmazeutisch-technische Personal (PTA) werde immer unattraktiver. Keinen freien Freitagnachmittag, arbeiten auch am Samstag und die Gehaltsstrukturen seien schlechter als in der Industrie. Viele würden nach dem Studium dann lieber dort arbeiten.

Starre Preisrichtlinien

Vielen Apotheken fehlt außerdem das Geld. Das Problem: Die Preise von rezeptpflichtigen Medikamenten seien gesetzlich festgelegt, erklärt Verbandssprecher Metz. Das heißt: Ein Apotheker oder eine Apothekerin können die Preise nicht einfach erhöhen. „Es gibt Preisrichtlinien.“ Die letzte Erhöhung habe es vor zehn Jahren gegeben. „Steigende Betriebs- und Personalkosten sowie höhere Mieten und die Inflation sind nicht berücksichtigt.“

Es ist ein Teufelskreis: Selbst wenn es Personal geben würde, könnten die Apotheken aus finanziellen Gründen nicht mehr Mitarbeitende anstellen. Der Apothekerverband fordert deshalb bessere Rahmenbedingungen. Denn nur so ließen sich die Anforderungen an die Apotheken auch umsetzen, sagt Metz. „Schließlich haben sie auch ein unternehmerisches Risiko.“

Sorgen um Nachwuchs macht sich auch Liliane Baumgardt aus der Christophorus-Apotheke. „Kein junger Mensch würde das machen wollen“, sagt sie. Landapotheken hätten es besonders schwer. Noch aber will sie weitermachen. Schließlich ist die Arbeit ihre Leidenschaft.

Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, treten die Apotheken am 22. November wieder in den Streik. Auch die Apotheke in Schlachters und die Lindauer Apotheken beteiligen sich. „Wir machen auf jeden Fall mit“, sagt Lena Jost. Ihre Steigapotheke habe an diesem Tag Notdienst, den mache sie dann aber nur über die Klappe. Ob alle anderen Lindauer Apotheken auch dabei sind, wisse sie noch nicht. „Aber ich hoffe, dass wir wieder geschlossen dabei sind.“