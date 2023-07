Sieben Podestplätze abgeräumt

Bei der 19. Deutschen Swingolfmeisterschaft und zugleich 10. Deutschen Doppelmeisterschaft im württembergischen Renningen gelang es den Spielern des SGC Allgäu–Bodensee sieben Podestplätze zu ergattern, davon waren es zweimal erste Plätze.

Die Swingolfanlage präsentierte sich durchaus von der anspruchsvollen Seite. Es gab sehr knifflige Bahnen, die — falls man sich für die riskante Variante entschied — für einen hohen Score sorgten.

Bei den Herren in der Kategorie 18—50 Jahre sicherte sich Michael Elwert souverän den Titel. In der Herrenkategorie ab 65 Jahren sicherten sich Wolfgang Flachs/Peter Sauter nach 2021 erneut den deutschen Meistertitel. Mit einer starken Leistung am zweiten Tag erstürmten sie die Spitze, nachdem sie nach dem ersten Tag „nur“ auf Rang vier lagen.

Einen tollen zweiten Platz gab es im Einzelwettbewerb ab 65 Jahren für Peter Sauter. Dritte Plätze gingen in der Altersgruppe 50—65 Jahre an Joachim Senf, sowie im Doppelwettbewerb dieser Alterskategorie an Reiner Pilz/Joachim Senf.

Bei den Damen erspielten sich Anja Niebler/Beate Senf ebenfalls einen starken dritten Platz. Leider ging der zweite Platz im Stechen an die Konkurrenz.

Einen weiteren dritten Platz sicherte sich der SGC AB im Mannschaftswettbewerb.

Ohne Fortune an diesen Tagen waren: Timotheus Grall, Karl Knöpfler, Volker Waldorf, Peter Zodel, Mark Kreuzahler Daniel Keck, Bernd Schindler und Elke Pilz.