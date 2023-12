Senioren-Weihnachtsfeier der Gemeinde Weißensberg

Nach einer längeren coronabedingten Pause konnten sich die älteren Mitbürger der Gemeinde Weißensberg in diesem Jahr zum 53. Mal in der von fleißigen Händen festlich dekorierten Festhalle gemeinsam auf Weihnachten einstimmen. Ca. 90 Seniorinnen und Senioren nahmen die Einladung der Gemeinde an. Die Bewirtung hatten wieder Mitglieder des Gemeinderates zusammen mit ihren Partnern und Partnerinnen übernommen. Zunächst gab es Kaffee und köstlichen Kuchen und später wurden die Gäste noch mit einem Abendessen, das von fleißigen Helfern selbst gekocht wurde, auf das Beste bewirtet.

Der Bürgermeister, Hans Kern, begrüßte die anwesenden Gäste sehr herzlich und zeigte sich erfreut, dass die traditionelle Weihnachtsfeier für die Seniorinnen und Senioren wieder stattfinden kann. Im Anschluss übergab er das Wort an die Seniorenbeauftragte der Gemeinde, Frau Christel Steib, die in gewohnt souveräner Weise durch ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm führte. Zur Einstimmung spielten zunächst die Alphornbläser auf, die im Verlauf des Nachmittages noch mehrere Stücke zum Besten gaben. Der evang. Pfarrer Jörg Hellmuth und der Kath. Pfarrer Anton Latawiec trugen mit gut ausgewählten besinnlichen Beiträgen zur weihnachtlichen Stimmung bei. Einen besonderen Höhepunkt stellte auch in diesem Jahr der Besuch der Kinder des Kindergartens St. Markus dar, die unter Gitarrenbegleitung und unter Einsatz vieler Instrumente fröhliche Lieder vortrugen. Die Seniorinnen und Senioren ließen sich von der guten Stimmung anstecken und haben eifrig mitgesungen und geklatscht. Besonders inbrünstig wurde zu dem Lied „Kling Glöckchen“ gesungen, begleitet von den mitgebrachten Glöckchen.

Auch die Lachmuskeln waren gefordert. Der Sketch „Die Suche nach dem Weihnachtsfrieden“ von Heidi Müller und Franz Steib trug sehr zur Erheiterung bei und wurde von den Gästen begeistert beklatscht. Zur musikalischen Unterhaltung trug neben den Alphornbläsern eine Gruppe des Musikvereins Weißensberg bei. Nach dem Abendessen und dem gemeinsamen Singen „Oh du fröhliche“ verabschiedete Bürgermeister Hans Kern die Seniorinnen und Senioren mit guten Wünschen zur Weihnachtszeit und den bevorstehenden Jahreswechsel und dankte Allen sehr herzlich, die zum Gelingen des festlichen Nachmittages beigetragen haben. So ging ein sehr gelungener Nachmittag viel zu schnell zu Ende.