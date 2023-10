Zu einer Kollision ist es am Dienstag, 10. Oktober, in Dornbirn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, lenkte ein 19-Jähriger aus Dornbirn auf der Dr. Anton Schneider-Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Schwarzach.

Im Fahrzeug saßen außer ihm noch zwei weitere Personen. Zur gleichen Zeit wollte eine 24-jährige Frau ebenfalls aus Dornbirn mit ihrem Fahrzeug von der Mähdergasse nach links in die Dr. Anton Schneider-Straße abbiegen. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision der beiden Autos. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die Insassen unbestimmten Grades verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Alkotest mit beiden Fahrern verlief negativ.

Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch ein Unfallsachverständiger angefordert. Zudem wurden die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge beschlagnahmt. Im Einsatz waren neben vier Polizeistreifen auch der Rettungshubschrauber C 8, der Polizeihubschrauber sowie die Polizeidrohne für Luftbilder, vier Fahrzeuge des Roten Kreuzes Dornbirn mit acht Sanitätern und einem Notarzt, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Dornbirn mit sechs Kräften der Feuerwehr sowie ein Unfallsachverständiger.