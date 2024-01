Unterwasserrugby, Survival-Training in der Wildnis und historischer Schwertkampf: Die Region bietet viele ungewöhnliche Aktivitäten. In der Videoserie "Gewöhnlich war gestern" wagen wir den Selbstversuch.

In der siebten Folge trifft unsere Reporterin Hanna Neuberger den amtierenden Weltmeister im Winterschwimmen, Paul Bieber. In Wasserburg am Bodensee zeigt er ihr, worauf es im kalten Wasser ankommt.